Joven denuncia y relata públicamente supuesto abuso sexual de Adrián Marcelo

En estos días, una joven identificada en redes sociales como Carolina Lerma hizo pública una denuncia por supuesto abuso sexual contra Adrián Marcelo.

La chica compartió en Instagram en varias publicaciones la manera en la que aparentemente el conductor, de quien dice fue su pareja sentimental, habría abusado de ella.

“Me he sentido culpable, quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más, miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mi”.

Según Carolina, los supuestos abusos de Adrián Marcelo habrían ocurrido en febrero del año pasado.

“Fui víctima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel Ángel en marzo de 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza, pero al final del día ambos me han afectado en diferentes aspectos de mi vida. Ha sido difícil sobrellevar este daño emocional y psicológico, solo busco dejar de cargar con las acciones de otras personas”, se lee.

En cuanto a Adrián, Carolina revela que quería hablar con él de cómo se sentía, entonces la citó en un departamento, pero ella optó por verse en el auto de Marcelo.

“Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué.

“Me hizo sentir mal porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo”.

En cuanto a la persona identificada como Miguel, Carolina menciona que fue con él a una fiesta. Como salió con personas de confianza bebió alcohol. Horas después, Carolina, Miguel y otra amiga se fueron.

“La mañana siguiente yo estaba muy confundida, tuve un momento de shock y él se mostraba culpable. Llegué a mi casa y me sentía muy traicionada, no sabía cómo llevar la situación pero estaba segura que no podía continuar con su amistad con la persona que me manoseó mientras yo dormía”, menciona asegurando que Miguel la tocó mientras ella dormía.

Carolina mencionó que ha hecho públicas las dos denuncias de acoso y abuso sexual en su contra, una de ellas contra Adrián Marcelo, porque está cansada de sentir vergüenza y dolor cuando ella no es culpable de nada. No se sabe si pondrá una denuncia ante las autoridades.

Algunos amigos y fans de Adrián Marcelo han mencionado en redes que las fechas en las que Carolina señala que Adrián la habría maltratado psicológicamente, no coinciden, ya que el se encontraba de vacaciones.