Joven consigue empleo pero renuncia el mismo día porque tenía que trabajar 8 horas seguidas

Una mujer se volvió viral en TikTok, luego de que diera a conocer que tuvo que renunciar a su empleo el mismo día que empezó a trabajar, debido a que no se sentía 'cómoda' con el sistema laboral.

Se trata de @croissantwoman, quien por medio de su cuenta en la red social china, compartió un video en el que contó las condiciones de su nuevo trabajo, pues a pesar de que no esperaba ganar 'una millonada', sí contaba con obtener un salario un poco más alto y no el mínimo.

"No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: Nunca más quiero volver allí. No tengo nada en contra de la empresa, conocí a gente agradable allí, pero ¿Cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran sólo el salario mínimo", expresó la joven en el video.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de usuarios es que otra de las quejas principales de la 'tiktoker' fue que 'tenía que trabajar 8 horas seguidas', agregando que ella necesita descansos.

"Querían que trabajara 8 horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos. No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: 'Nunca más quiero volver allí".

La situación de la joven no tardó en generar diversas reacciones de internautas, entre ellas burlas y quejas, aunque otros se mostraron comprensivos con su decisión de dejar el trabajo.