Joseph Rosa asume el reto con Olmecas de Tabasco

El dominicano nacido en El Bronx, Nueva York, Joseph Rosa, cumplió su segundo día de entrenamientos con los Olmecas de Tabasco, manifestó su beneplácito por venir al beisbol veraniego de nuestro país y no piensa dejar ir la oportunidad.

En amena plática con la plataforma Olmecas Network, indicó que sus referencias de la Liga Mexicana de Beisbol son completamente positivas, de allí su interés de tener una carrera larga en el circuito veraniego.

“Ni siquiera conocía México, un país maravilloso y bueno la calidad de su béisbol no está en discusión, mira ahora lo que sucede en el Clásico Mundial, me ha tocado jugar en Atlantic League con Herlis Rodríguez, también conozco bien a Ramón Hernández” señaló.

Aunque nació en la unión americana, desde los ocho años radica en Santiago, República Dominicana y años más tarde fue firmado por Marineros de Seattle.

“La situación de no haber venido antes a México radica en que la verdad no hace mucho fui dejado libre, luego vino lo de Atlantic League, me fue muy bien y ahora este reto tan importante que es Olmecas” agregó. Se desempeña de forma solvente en las paradas cortas y en la intermedia, sin embargo, no desconoce la tercera base, a final de cuentas está a la disposición de lo que requiera el manager.