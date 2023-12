José Molina seguirá como mánager de Unión Laguna

a continuidad garantizada de José Molina como mánager para la temporada 2024, la reaparición de Yangervis Solarte y la latente posibilidad de que Didi Gregorius vuelva a vestirse de Guinda, fueron algunos de los aspectos más relevantes que anoche compartió el presidente ejecutivo de los Algodoneros del Unión Laguna, Guillermo Murra Marroquín, en su tradicional mensaje anual para los laguneros aficionados al Rey de los Deportes.

A través de las redes sociales oficiales de Unión Laguna, fue difundida una entrevista que superó los 45 minutos y que fue realizada en la renovada grama del estadio de la Revolución, sobre cuya loma de pitcheo, lució el trofeo del Aro del Juego de Pelota, correspondiente al campeonato de la Zona Norte en la temporada 2023.

El también presidente del Consejo de Dueños de la Liga Mexicana de Beisbol, resaltó el gran momento que vive la pelota en México, reflejado en cifras imponentes, como los 13 millones de espectadores que observaron los juegos de la Serie del Rey 2023, a través de la televisión abierta, la restringida y las señales de streaming, algo nunca antes visto en el circuito veraniego.

CONTINUIDAD

De manera tajante, Guillermo Murra confirmó que el boricua José "Cheo" Molina regresará como mánager para la temporada 2024, luego del buen papel realizado al llevar al equipo hasta el título de la Zona Norte. "En definitiva, José Molina regresa. Se merece estar desde el inicio de la temporada y ajustar el equipo a como él lo visualiza de la mejor manera. Ya hemos estado hablando con él para firmar algunos refuerzos, estamos scouteando en Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana por primera vez y en base a esa comunicación hemos hecho algunas firmas", señaló Murra.

Una de las grandes dudas de los aficionados laguneros, quienes tuvieron interacción en la entrevista al enviar sus preguntas mediante las redes sociales, es la concerniente a la situación de JC Escarra, quien fue reclamado por los Toros de Tijuana para regresar a la frontera, sin embargo, esa cuestión fue aclarada por parte del directivo. "No está descartado que regrese JC Escarra, es un jugador que me interesa bastante, cada semana insisto en ese tema con los directivos de Tijuana y aunque hoy día la respuesta es 'no', vamos a seguir buscando ese movimiento".

DIDI GREGORIUS

Guillermo Murra afirmó que la comunicación con Didi Gregorius ha sido constante y positiva, por lo que es una posibilidad muy grande el que regrese al Unión Laguna y descartó que la aparición del torpedero en la liga árabe Baseball United, sea un obstáculo para el regreso al equipo lagunero. "He estado hablando con Didi y su intención es venir a jugar con nosotros el siguiente año, siempre y cuando, no le salga un contrato con alguna organización de las Ligas Mayores", describió.

"Se quedó con la espinita clavada de no estar con nosotros en los playoffs y su intención es seguir jugando, por lo que su primera y única opción para regresar a la Liga Mexicana es con nosotros, pues él quiere estar con Unión Laguna. No hay posibilidad de que lo vendamos o que llegue otro equipo a ofrecer más dinero, no se trata de eso, simplemente es que no le llegue otra oferta de Estados Unidos y mientras eso no suceda, sin importar costos, Didi va a jugar con nosotros en la temporada 2024", añadió Murra.

REFUERZOS

Yangervis Solarte vivirá una segunda etapa con Laguna en la temporada 2024, aseguró Murra, por lo que luego de no contar con su bate en la campaña anterior, los laguneros volverán a contar con su aporte. "Yangervis regresará con nosotros en la próxima temporada, ya está confirmado. Pegó 20 jonrones en la temporada 2022 y ha sido de los mejores bateadores del equipo en los años recientes, hoy está jugando con Mexicali y lo está haciendo bien, así que estamos contentos con su regreso a nuestro equipo", declaró el directivo.

Otra de las adiciones que reveló Murra fue la del relevista derecho Frank Moscatiello, quien llegará para fortalecer el bullpen Guinda. "Ya podemos confirmar a Frank Moscatiello, que acaba de ser líder de salvamentos en la Frontier League, una liga muy parecida a la Mexicana", señaló, en relación al lanzador que jugó para los Capitales de Québec, con quienes consiguió 20 rescates, 7 victorias y efectividad de 1.86 durante la temporada 2023, en la que trabajó 48 entradas y un tercio; ese no será el último refuerzo extranjero de los Guindas, pues el directivo afirmó que todavía se anunciarán 2 o 3 más, antes del inicio de la pretemporada, lo cual dejó en claro antes de despedirse de los aficionados, a quienes deseó un feliz año nuevo 2024 en el que sigan acudiendo al Revolución.