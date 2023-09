José Manuel Figueroa tomará acciones legales contra Alicia Machado tras asegurar que la golpeaba

El cantante y compositor José Manuel Figueroa aseguró que las declaraciones que Alicia Machado hizo en el reality "Secretos de las Indomables", y en las que lo señalaba de presuntamente haberla golpeado, tendrán consecuencias legales y además deberá comprobar lo que dijo que sucedió entre ellos, que hubo violencia.

"Entiendo que sea su trabajo, que sea una persona polémica, pero a veces las declaraciones tienen consecuencias", expresó ante las cámaras de Telemundo.

Machado compartió en una charla con Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola, que en una ocasión llegó ella a la casa del cantante para hablar sobre los planes que tenían para celebrar su cumpleaños, cuando este de la nada la abofeteó. "Y de repente el cuate se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada; no sé cómo no me voló un diente. Yo ruedo y pego contra la pared de la cocina y me quedo en shock, este cuate se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo, con una bota de este tamaño", dijo la también actriz.

Tras el escándalo que se generó después de estas acusaciones, el hijo de Joan Sebastian no sólo negó por completo la versión de su expareja, también advirtió que este asunto tomará tintes legales, pues no se quedará de brazos cruzados: "Yo voy a tomar acciones legales, punto. Lo que sea necesario. Pues prácticamente ella tendrá que comprobar lo que tiene que comprobar, lo que dice", agregó.

Además, José Manuel aseguró que desconoce los motivos por los que la actriz decidió arremeter en su contra y atribuyó sus palabras a un presunto ataque de celos por parte de Machado, hacia su actual pareja, la conductora Marie Claire Harp.

Por su parte, la exconcursante de La Casa de los Famosos México salió en defensa de su novio, negó que ella haya sido víctima de este tipo de incidentes, pero dejó claro que si alguna vez llegara a vivirlo procedería como se debe.

"Conmigo ha sido totalmente diferente y espero que así siga y en el momento que vea que existe una agresión no solamente de su parte sino de cualquier persona yo accederé legalmente que es lo que hay que hacer... son declaraciones muy lamentables, pero si ella tiene esa historia tan palpable, pues que denuncie, porque eso es lo que hay que hacer en un caso como este", comentó a "Despierta América" la venezolana.