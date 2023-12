José Eduardo Derbez revela que Aislinn y Mauricio Ochmann tuvieron la peor boda

De todos los secretos que la familia Derbez reveló en su visita al canal de YouTube Pinky Promise, la sinceridad de José Eduardo ha causado ruido en las redes sociales, pues asegura que la peor boda a la que ha asistido es a la de su hermana Aislinn y Mauricio Ochmann.

José Eduardo, quien siempre ha sido muy transparente en su gusto por la bebida, confesó que fue la ausencia del alcohol lo que empeoró la ceremonia matrimonial.

“Tu boda estuvo de la ch… voy a ser el más sincero con mi hermana el día de hoy, si lo he dicho, la peor boda a la que he ido es a la de mi hermana (...) como ellos no toman, dijeron que no se tomaba en su boda, ¿no es una verdadera pende…?, o sea, como si dijeras, ‘a mí me gusta esa comida, entonces para todos la misma comida’, no funciona una boda así”, dijo.

Además, detalló que el chamán que realizó la ceremonia, tuvo a todos los invitados debajo del sol por más de tres horas, a pesar de que no se escuchaban sus palabras debido a que tampoco habían llevado micrófono.

“Contrataron a un chamán que, cuando haces un evento así como esos, pues el chamán hace una bendición rápida, se aventó tres horas con todos de pie debajo del sol, ni una carpa pusieron y lo peor es que ni un micrófono, entonces de todos sus invitados, nadie se enteró de qué dijo el chamán porque estábamos lejísimos.

“Después nos meten a un lugar encerrado donde nada más daban agua de jamaica y de limón, y cae una tormenta horrible que se rompió un vidrio y todo mal”, cuenta José Eduardo Derbez sobre la boda de su hermana.

Sin embargo, Aislinn no se quedó callada y se defendió de los dichos de José Eduardo.

“Él no se la pasó nada bien, yo sí me la pasé bien. Fueron como tres días de boda, o sea, imagínense no tomar tres días, pues sí (...) además, en ese entonces no nos llevábamos tanto José Eduardo y yo. Yo no quería que hubiera borrachos en mi boda"

Antes de cerrar el tema, Eugenio Derbez remató sobre la boda de su hija que “a él le molestó que no hubiera dónde sentarse”.

Cabe señalar que, Aislinn y Mauricio Ochmann se separaron en el 2020 tras cuatro años de casados y tener una hija juntos.