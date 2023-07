ExCD9 Jos Canela comparte su visita a Torreón

Jos Canela, exintegrante de la boyband mexicana CD9, sorprendió a sus fans laguneras después de compartir en redes sociales que había llegado a Torreón.

Fue en su cuenta de Instagram en donde Jos dio a conocer que había llegado La Laguna y mostró un poco de como lo recibieron sus fans en el aeropuerto.

La visita de Jos en La Laguna es con motivo de la inauguración de una tienda de ropa de una reconocida marca mexicana.

El artista tendrá una convivencia con sus fans, además de que adelantará un poco de su nueva música como solista.

"Hey, que tal amigos de Torreón, como saben llegué hoy en la mañana, he estado aquí, pues conociendo diferentes spots de aquí de la ciudad, el clima está perfecto", dijo.

El cantante invitó a sus fans acudir a la inauguración de la tienda ubicada en la avenida Hidalgo 1099, poniente, en el Centro de Torreón, este viernes a las 11:00 am.

"A que me ayuden a cortar el listón, a pasar un buen rato, la verdad es que hace años que no venía aquí a Torreón, y el hecho de que me hayan recibido de esta forma", dijo, pues sus fans le llevaron regalos al aeropuerto.

Jos ha estado muy activo desde su salida de CD9, pues ha estado lanzando varios temas musicales como LO NOTO, Pelo Negro y Fresh.