Jorge Luis Sierra y su misión de blindar al periodista

"Al buen periodismo le hace falta una sociedad que lo acompañe".

-Javier Valdez (Periodista mexicano asesinado en 2017)-

El 2022 ha sido un año mortífero para la prensa mexicana. Por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso para ejercer el oficio. El panorama no es alentador, pero, poco a poco se llevan a cabo acciones, y cada vez más, nacen iniciativas que se enfocan en blindar a los periodistas de agresiones contra su integridad.

Jorge Luis Sierra sabe que muchas veces ejercer el oficio es como caminar en un campo minado. Es un periodista mexicano experimentado que cree que reducir los riesgos de manera activa se puede lograr ejecutando políticas de autoprotección, pero sobre todo alentando la unión de un gremio que constantemente es acechado por revelar verdades.

Actualmente Sierra es, entre otras cosas, director del Border Hub, organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar periodismo de investigación de calidad en zonas fronterizas afectadas por la corrupción y la violencia. La adopción de tecnologías y prácticas seguras, así como fomentar la cooperación e innovación entre fronteras, son parte del trabajo que realiza Jorge Luis desde el Border. Son más de 100 reportajes de investigación sobre corrupción, abusos de los derechos humanos, lavado de dinero y mala conducta del gobierno, los que Sierra ha dirigido dentro de esta organización cuya columna vertebral se centra en empoderar a periodistas fronterizos que desmantelan casos de corrupción.

480 profesionales de la frontera entre Estados Unidos y México han trabajado bajo el amparo de este periodista mexicano, quien además lidera capacitaciones sobre periodismo de investigación, periodismo de datos y seguridad digital a más de 900 periodistas de más de 382 medios de comunicación.

Lo esfuerzos de Jorge Luis Sierra se centran en blindar a los periodistas de agresiones violentas, por ello, respaldado por un proyecto de entrenamiento en seguridad digital, ha fortalecido la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la información de 950 periodistas de 69 países en 12 idiomas.

En agosto del 2022, parte del equipo del Border Hub impartió un curso de capacitación en Torreón y abrió la posibilidad para que periodistas laguneros formaran parte de esta gran red de apoyo. De ahí se dio la conexión con Jorge Luis Sierra, su director, quien a través de esta entrevista comparte a Siglo Nuevo su visión sobre el panorama actual en el que se ejerce el periodismo en México, un escenario en el que urge se promuevan más acciones que blinden la integridad de las y los periodistas.

-¿Qué lo llevó, como periodista, a centrarse en tres temas fundamentales, que ahora, digamos, son la base de su quehacer actual: la tecnología, la seguridad cibernética y el periodismo de investigación?

Me gusta mucho la confluencia de las tres cosas, primero porque el periodismo de investigación es un tipo de servicio que los periodistas damos a la sociedad que obtiene los mayores resultados en términos de incidencia y escrutinio del uso del poder público y privado. El periodismo de investigación es la forma más, digamos, avanzada de ofrecer el periodismo. Una forma más completa, más profunda. Sin embargo creo que los periodistas en México y en otras partes del mundo, viven una situación de vulnerabilidad muy grande porque enfrentan a adversarios con mucho poder, ya sea público o privado, económico, político, incluso criminal. El efecto que se puede alcanzar con el periodismo de investigación se ve limitado por la hostilidad hacia los periodistas en lo general y a los periodistas de investigación en lo particular. Para que se pueda hacer periodismo de investigación, se debe considerar, dentro del oficio, el tema de la seguridad, son inseparables, no se pueden eximir uno al otro. El periodista tiene que contemplar el tema de la seguridad porque así lo exigen las condiciones en las que vivimos. Por otra parte, la tecnología me parece que es una posibilidad para que el periodista pueda avanzar con la ayuda de herramientas tecnológicas que están a su alcance y que muchas de ellas son gratuitas. Que sirven para analizar las cosas, para llegar más pronto al objetivo de la investigación, para analizar datos, para visualizarlos. Sobre todo porque trabajamos en una era en que todo lo que hacemos tiene un componente digital: usamos una computadora, un teléfono celular para comunicarnos, aplicaciones, software y hardware. La seguridad va de la mano con la tecnología.

