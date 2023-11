Jorge Kahwagi asegura que Valentino Lanus lo estafó por 4 millones de pesos

El actor Valentino Lanus es acusado por el exdiputado Jorge Kahwagi de haberlo estafado por 4 millones de pesos.

Fue a través del programa De Primera Mano que, el conductor Gustavo Adolfo Infante, contó que Jorge Kahwagi le había hablado por teléfono para contarle de la presunta estafa de la que fue víctima, señalando que había sido el actor Valentino Lanus quien lo estafó cuando se encontraba viviendo en la selva de Cancún.

"Me marca Jorge Kahwagi, y me dice: 'Gustavo, ¿te acuerdas cuando una vez preguntaste de qué podría vivir Valentino Lanus en la selva?, después me dijo: 'Vive de estafar a la gente", soltó sin más el periodista.

Tras esto, Jorge le Habría dicho a Adolfo Infante que Valentino le había prometido piezas importadas desde la India, sin embargo, estás nunca llegaron.

"A mí me estafó él y su esposa, me vendían cosas de la India, puertas, marcos de madera tallada y demás, 4 millones de pesos, y a la hora de la entrega se desaparecieron, y no volví a saber nada de él".

Tras esto, el hombre sostuvo que no solo a él lo había estafado, sino también a la gente de Tulum.

"Ahora me entero de que Lanus está allá en México, pero es la verdad, de eso vivían, de estafar a la gente aquí en Tulum".

Por si esto no fuera suficiente, Jorge Kahwagi reveló que el actor también le prometía a la gente sanarlos de diversas enfermedades: "Cobra a la gente por decir que los cura del cáncer, y de otras enfermedades", sostuvo.

Cabe destacar que por el momento Valentino Lanus no ha dado declaraciones al respecto de estos señalamientos.