Jonathan dos Santos pensó en irse del América por 'comer banca'

"Comer banca", como se dice en el argot futbolístico o simplemente no jugar, no es fácil para ningún jugador y menos para alguien como Jonathan Dos Santos que, luego de jugar en Europa y EU, pasó al América a no ser considerado por su técnico, por lo que pensó en el retiro.

"Siempre estar en el foco de las cámaras y la prensa, a no tener ese foco fue difícil. Hasta pensaba en retirarme. Si te soy sincero, después de mi contrato con el América pensaba que jugaba medio año o un año más y me retiraba, pero ahora no quiero", dijo Jona, de cara al clásico capitalino de este sábado frente a Pumas. Y es que casi no jugaba con Fernando Ortíz, pero hoy, "estoy feliz. Me han cambiado la vida estos últimos meses con la llegada de Jardine, le agradezco su confianza".