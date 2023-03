Jonathan Ávalos desmiente renuncia como coordinador de campaña de Armando Guadiana

El alcalde con licencia de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, desmintió un “comunicado” que circula en redes sociales sobre su renuncia a la coordinación de campaña del candidato a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina.

“¡Totalmente falso el comunicado que anda circulando en redes! Estamos más firmes que nunca con el proyecto de Morena y con nuestro candidato Armando Guadiana”, publicó Ávalos Rodríguez en su perfil de Facebook.

En el mensaje afirma: “el evento del Parque Las Maravillas en Saltillo, (del arranque de campaña) los tiene muy nerviosos. Espérense al arranque de Torreón para que vayan comprando más Vitacilina porque la 4T va a llegar con la fuerza aplastadora del pueblo organizado. No hay mal que dure 100 años, ni coahuilenses que los aguanten”.

El documento al que se hace mención está dirigido al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y dice que independientemente de la amistad de Jonathan con el senador Guadiana y del agradecimiento hacia él, su sentido común y congruencia con sus ideales, no puede traicionar la voluntad de sus compañeros coahuilenses.

“Las imposiciones ya no tienen cabida en estos tiempos, desoír a los ciudadanos es un acto antidemocrático imperdonable”, es parte del documento que circula, donde se sugiere que el candidato de Morena a gobernador fue una imposición del comité nacional.

“Con este escrito quiero dar voz a todos los que nos hemos sentido agraviados ante la imposición, a todos los que entendemos el valor del inconformismo, a los que estamos luchando por un cambio real, a los que apostamos porque replique en nuestro estado la verdadera 4ta Transformación. A todos los rebeldes incorruptibles, los exhorto a no bajar la guardia y seguir en la lucha hasta que nuestras voces sean escuchadas. No podemos poner en bandeja de plata a los oponentes del futuro de nuestro estado. Tenemos todas las de ganar si se reconoce al candidato que el pueblo eligió al licenciado Ricardo Mejía Berdeja. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No estamos dispuestos a permitir que por arreglos en lo oscurito nos impongan un candidato que no tiene el apoyo del pueblo. Coahuila es nuestro y somos los coahuilenses los que decidimos”.