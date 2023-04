Jonas Brothers están de vuelta con Waffle House

Los Jonas Brothers han lanzado su nuevo sencillo Waffle House, que sale a través de Republic Records. Este sencillo prepara el escenario para el lanzamiento de su sexto disco de larga duración The Album, que saldrá el 12 de mayo.

De acuerdo con un comunicado, el tema presenta lo que podría ser el gancho más pegajoso de la banda, ya que documenta "Conversaciones profundas en un Waffle House (un restaurante de waffles)".

Sus armonías pegajosas y su instrumentación definen esta canción como un himno. Estén atentos para el estreno del video musical oficial de la canción pronto. Ya un favorito de los fanáticos en línea, el trío debutó inicialmente Waffle House en vivo durante la última noche de su aclamada y agotada residencia de Broadway.

En la canción, la banda dice: "Al crecer, íbamos a un Waffle House después de los shows, y se convirtió en nuestro santuario. Fue el lugar donde soñamos ideas, el lugar donde trabajamos juntos en nuestros problemas y el lugar donde finalmente nos dimos cuenta de que podíamos encontrar nuestro camino a través de cualquier cosa, siempre y cuando nos uniéramos".

Continúan: "'Waffle House' nació de una idea simple pero poderosa: cuando te sientas con las personas que más importan, todo es posible. Esta canción no es sobre un restaurante, se trata de unirte con las personas que amas y hacer realidad tus sueños".

Después de esa residencia, Jonas Brothers regresará a Nueva York para un espectáculo masivo de una sola noche en el Yankee Stadium el sábado 12 de agosto. La banda interpretará cinco álbumes en una noche, incluido su nuevo álbum The Album. Los boletos estarán disponibles a la venta general el viernes 14 de abril a las 10 AM ET a JonasBrothers.com.