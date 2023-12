John Lennon, a 43 años de su asesinato; hay nuevo documental y tema de The Beatles

Este viernes 8 de diciembre de 2023, se cumplen 43 años del asesinato de John Lennon, emblemático integrante de The Beatles. Se trata de una fecha a la que se llega con el estreno de Now And Then, un nuevo tema del cuarteto de Liverpool creado con apoyo de la IA, además de la llegada del documental John Lennon: asesinato sin juicio, que ya se encuentra disponible, vía streaming.

¿QUIÉN ERA JOHN LENNON?

John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Su padre, Fred Lennon, era marino y abandonó a su familia, mientras que su madre, Julia Stanley, al verse sola dejó al pequeño John junto a su hermana Mimi.

Gracias a su talento artístico consiguió acceder a la universidad para cursar la carrera de arte; fue ahí donde conoció a Cinthia Powell, con quien se casó en 1962 y tuvieron a Julian, su unión solo duró tres años.

En su adolescencia, Lennon creó su propia banda de skiffle, llamada The Quarrymen, con la que actuaba en el colegio. Poco después formó el grupo The Beatles, nombre que lo inmortalizó en el mundo del rock, como lo demuestran los millones de seguidores y de discos vendidos en el mundo.

Luego de ser rechazados por el sello Decca, en junio de 1962 firmaron un contrato con EMI. El productor musical George Martin, pieza clave en el desarrollo del grupo, rechazó al baterista Pete Best y en su lugar ingresó Ringo Star.

El 4 de septiembre del mismo año graban su primer sencillo: Love me do, la canción llegó a colocarse en el puesto número 17 de la lista de popularidad británica.

A mediados de los 60, Los Beatles era la banda más famosa del mundo y la mancuerna de compositores conformada por Lennon y Paul McCartney alcanza grados de virtuosismo.

Seguían los éxitos, las películas, la popularidad y también la polémica, como cuando recibieron de manos de la reina Isabel II de Inglaterra el título de "Miembro de la Orden del Imperio Británico" en 1965, o cuando Lennon declaró que "The Beatles eran más populares que Jesucristo".

El éxito de The Beatles duró hasta 1970, fecha en la que Paul McCartney decidió alejarse del grupo. Posteriormente, John Lennon comenzó su carrera como solista comprometiéndose a exteriorizar sus propias ideas. Fruto de ese trabajo creativo fue el disco titulado Imagine, con el cual buscaba un mundo mejor.

Tras la ruptura de la banda, Lennon se dedica de lleno a su carrera en solitario, con producciones como Cold Turkey, de la Plastic Ono Band, en la cual describe sus tormentos al abandonar la heroína.

En esos años ofreció conciertos benéficos, acompañado en muchas ocasiones por su esposa Yoko Ono, quien influyó en él para realizar campañas en pro de la paz y en contra de la guerra de Vietnam.

En 1975 nació el segundo hijo de John y Yoko, llamado Sean; por ello Lennon decidió retirarse temporalmente de la vida artística para dedicarse a cuidar a su hijo. En 1980 dio a conocer un nuevo álbum, compuesto de manera íntegra por él; esto auguraba el regreso del ídolo.

Era un gran momento profesional, pero el 8 de diciembre de 1980, cuando él y su mujer regresaban de una fiesta, Mark Chapman disparó cuatro tiros en el pecho de John, quien murió mientras era llevado al hospital.

Muchas personas lamentan aquel trágico día, porque perdieron a uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, de ahí que al paso de los años se le rinda tributo al creativo de The Beatles, culto que ha traspasado generaciones.

La primera mujer de John Lennon, Cynthia Lennon, reveló las intimidades del matrimonio en el libro John, que Ediciones Robinbook publica en España y que destapa la faceta más personal y humana del legendario músico.

El 9 de octubre de 2007, Yoko Ono dedicó un nuevo memorial llamado Imagine Peace Tower, localizado en la isla de Vioey, frente a la costa de Islandia. Cada año, el 9 de octubre y el 8 de diciembre, proyecta un destello vertical de luz de alta potencia hacia el cielo.

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980.

Cada 8 de diciembre hay una ceremonia conmemorativa enfrente del edificio de Capitol Records en Vine Street en Hollywood, California. También como parte de los homenajes, muchas personas encienden velas frente a la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

NOW AND THEN: EL NUEVO TEMA

Now And Then, la tercera canción de la historia en la que se revive digitalmente a John Lennon, apenas se lanzó en noviembre pasado, donde tal y como se explica en el documental The Last Beatles Song, George, Paul y Ringo pusieron manos a la obra en ese tema en los años 90, pero el sonido de la voz de Lennon era muy malo, imposible de trabajar con la tecnología de esa época, y decidieron no terminarla.

Casi 30 años después de las grabaciones de The Beatles Anthology, gracias a los avances en Inteligencia Artificial y al trabajo de Peter Jackson, se pudo limpiar la cinta original y extraer la voz de John, la cual se escuchó tras el proceso "clara como el cristal…", a decir de McCartney, quien recalcó que los cuatro Beatles están en este nuevo tema, pues también está la parte instrumental que George Harrison (quien murió en 2001) grabó en los 90 para Now And Then.

En este nuevo sencillo efectivamente la voz de Lennon se escucha muy clara y firme, como no sucedió en los otros dos sencillos de los 90; el acompañamiento de la sección de cuerdas y la instrumentación la hacen sonar a la canción muy actual, pero las voces de Paul y Ringo son las que se oyen agotadas, acorde con los más de 80 años de cada uno.

John Lennon

Este 8 de diciembre de 2023, llega también con el estreno de John Lennon: asesinato sin juicio, donde Mark David Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon en 1980, es el foco del documental dirigido por Nick Holt y Rob Coldstream.

El documental busca arrojar luz sobre los motivos y la salud mental de Chapman, así como explorar teorías conspirativas alrededor de la muerte de Lennon. Presenta material inédito del integrante de The Beatles, testimonios de testigos y el archivo de investigación del asesinato.

La docuserie se divide en tres partes e incluye la narración de Kiefer Sutherland y el estreno de la canción Now And Then de The Beatles con la voz de John Lennon. A través de entrevistas y evidencia documental, se indaga en la posible conexión del gobierno con el asesinato debido al activismo de Lennon en favor de la paz, proporcionando un contexto más complejo para comprender el crimen.

Así pues, a 43 años de su partida, John Lennon sigue influyendo en la cultura popular de una u otra manera, y su legado sigue extendiéndose acorde a los avances tecnológicos.