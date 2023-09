Joe Jonas y Sophie Turner enfrentan rumores de divorcio

Esta mañana se dio a conocer la noticia de que Joe Jonas había sido captado mientras consultaba la ayuda de un abogado, especializado en divorcios, lo que causó la desilusión de muchos de sus fanáticas y fanáticos, debido a que son los primeros que salen en defensa de su matrimonio con la actriz Sophie Turner; sin embargo, fuentes internacionales han publicado que aparentemente la pareja tiene problemas desde hace seis meses, lo que explicaría el motivo por el cual el cantante ha dejado de usar su anillo de bodas en público.

"TMZ" fue quien publicó la noticia de que el integrante de los Jonas Brothers le había solicitado a su agente que contactara, por lo menos, a dos abogados que se destacasen en divorcios, los cuales se ubicaran en Los Ángeles, California, ciudad a la que se mudó hace un año, a lado de su esposa y sus dos hijas, pues según asegura la fuente, el cantante de 34 años está a poco de presentar la documentación que requiere para solicitar la disolución de matrimonio con la actriz de 27 años.

De acuerdo con la fuente del medio estadounidense, Joe y Sophie han atravesado "graves problemas" desde hace medio año y, supuestamente, desde hace tres meses, ha sido el intérprete de "Gotta find you" quien se ha hecho responsable de la crianza de sus dos hijas "prácticamente todo el tiempo", pese a que dicha tarea se le ha dificultado, debido a que, en la actualidad, está de gira a lado de sus hermanos Kevin y Nick, por lo que ha tenido que llevarlas consigo en los recitales que están ofreciendo en diferentes estados de EU.

Pese a que ninguna de las partes se ha pronunciado de forma pública y debido a que, a lo largo de toda su relación, han procurado mantener los detalles de su relación en privado, no sorprendió su silencio; sin embargo, desde el pasado 11 de agosto, Joe comenzó a ser visto sin su anillo, lo que causó la intriga de los paparazzi, sobre todo, porque el músico lo usaba en intermitencias; a veces era visto con él y otras no, por lo que no quedaba muy clara la razón por la que no lo traía puesto.

Aunado a esto, en Julio, se dio a conocer que la pareja finalmente había logrado su mansión de Miami, luego de batallar en su venta, a tal grado que tuvieron que disminuir el precio que estaban pidiendo a los compradores, pero luego de que la propiedad pasara a manos de un nuevo dueño, se desconoció cuál fue el sitio donde la familia se había mudado.

La pareja, de hecho, dejó de ser vista desde hace meses, hasta que pocos días después de que Joe apareciera por primera vez sin su anillo, Sophie fue captada en un concierto de los Jonas Brothers y, posteriormente, fue a cenar con sus cuñadas, Priyanka Chopra y Danielle Jonas, aunque la famosa actriz no fue fotografiada junto a su esposo, con quien contrajo nupcias en una ceremonia en Las Vegas en 2019.

La primera vez que fueron vistos juntos fue en 2016, pero no fue sino hasta el año siguiente que Sophie publicó una fotografía del cantante en sus redes sociales, confirmando que existía un romance entre ellos y, al poco tiempo, dieron a conocer la noticia de su compromiso. En 2019 se casaron y en 2020 dieron la bienvenida a su primogénita, la pequeña Willa, y más adelante tendría a su segunda hija, de la que aún no revelan su nombre ni el día en que nació.