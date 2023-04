Jesús Pérez Rivera, dibujo al servicio de la comunidad

Dice que nació con un talento y lo comprueba a través de los pliegos de papel bond que porta en las manos. En ellos se distinguen figuras humanas, rostros que asemejan fotografías. Se trata de las obras que Jesús Pérez Rivera, mejor conocido como ‘Libra’, realizaba mientras laboraba en el Poder Judicial del Estado como artista del retrato hablado.

Tras casi 30 años de carrera, recién se jubiló en noviembre pasado y comenta que prepara un libro de memorias donde relatará lo vivido dentro de esos juzgados, también los casos que le tocó atender, la manera en que comenzó a dibujar y perfeccionar su don por medio de la técnica, y la satisfacción de que su arte además fungiera como un servicio a la comunidad. El volumen, adelanta, será prologado por el doctor Jesús G. Sotomayor, cronista oficial de Torreón.

El maestro Carlos Magallanes lo instruyó en pintura durante su juventud. Más tarde estudió enfermería, pero su afición por el futbol lo llevó a participar en un equipo de judiciales. Una fractura lo alejó de las canchas, no obstante mantuvo relación con sus compañeros. Fue entonces cuando se enteró de que el dibujante de la policía judicial había fallecido. Inmediatamente, alzó la mano y pidió una oportunidad para trabajar.

‘Libra’ fue probado para determinar si cumplía con las aptitudes del oficio. Aprobó y llevó su papelería para ser dado de alta en el año 1993. Pronto la capacidad de su dote comenzó a hacer eco en otros rincones de La Laguna. Le solicitaban apoyo extra en municipios como San Pedro de las Colonias, Parras de la Fuente y Gómez Palacio.

“Tengo una colección de retratos hablados con la fotografía de cuando ya después los agarraban. De hecho, en el libro ese que estoy escribiendo, aparecen esas fotos”.

Comenta que no es oficio fácil plasmar la descripción de una persona. En muchas ocasiones la víctima acude traumatizada con el asalto o la violación. Indica que por cada diez delitos, sólo se hacían dos retratos hablados. Como dato curioso, con el tiempo determinó que las mujeres eran mucho más observadoras que los hombres para describir al artífice de un delito.

“La base para hacer un retrato hablado a través de la entrevistas es empezar por la edad, para darme una idea de cómo le voy a hacer el rostro: grande, chico, joven. Luego ya después la complexión: cara redonda, alto, delgado. Algún accesorio: lente, cachucha. Ahora que fue la pandemia, por ejemplo, la mayoría de los asaltantes o violadores, traían su cubrebocas y hasta su lente oscuro. Entonces, era muy difícil hacer los retratos con exactitud”.

Forma de nariz, tamaño de ojos, señas particulares como cicatrices, quemaduras, lunares o tatuajes, todos los datos debían ser precisos para que su lápiz tuviera más material para fraguar este rompecabezas de anatomía.

“Otra cosa muy importante es que si no se acordaban del dato, era mejor no ponerle. Por ejemplo, les preguntaba qué tipo de calzado traía: ‘Pues creo que traía tenis’. No, creo no, porque no es seguro. ¿Qué tal si le pongo que traía tenis? Cuando agarren al cuate, sus abogados se van a fijar en todos esos detalles: ‘No, aquí dicen que traía tenis y este hombre nunca trae tenis. Pregúntenle a quienquiera, siempre trae botas’. Esa es una señal de que pueden liberarlo”.

Jesús Pérez Rivera indica que lo más satisfactorio de su trabajo era cuando gracias a su dibujo se capturaba a un delincuente. Solía ser felicitado por su eficiencia, pero él recalcaba que quienes deberían de recibir el reconocimiento eran los testigos, al ser portadores de todos estos datos.

“Cuando me están describiendo a una persona, haz de cuenta que me meto a la mente de la víctima y me lo estoy imaginando. Me tocó varios casos de violaciones donde las muchachas miraban el dibujo, se asustaban y se echaban a llorar por el trauma”.

Además, el artista también es pintor, escultor, muralista e ilustrador del libro Galería de Personajes Laguneros, autoría del doctor Jesús G. Sotomayor.