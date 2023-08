Jessica Simpson anuncia su regreso a la música tras más de una década

Los fans de Jessica Simpson pueden celebrar que la artista de 43 años de edad está lista para regresar a la música.

Han pasado más de diez años desde que lanzó su último álbum de estudio Do You Know? (2008) y el navideño, Happy Christmas en 2010.

Jessica reveló en una entrevista con E!, que está trabajando en su propia plataforma, pues asegura que se siente segura.

"No estoy nerviosa en absoluto, pero si me preguntaras hace dos años, cuando hablaba de volver a la música, estaba asustada", dijo la también actriz.

Agregó que: "Estoy construyendo mi propia plataforma. Lo estoy haciendo por primera vez, como lo haría, sin que un sello me diga que necesito hacer esta canción o usar este productor. Soy todo yo".

Aseguró que ya tiene varias dieas para videos musicales.

Cabe señalar que Jessica Simpson fue una de las denominadas "princesas del pop" que hicieron su debut a finales de los 90, en donde: Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore y la propia Jessica, consquistaban los charts de popularidad y eran las favoritas de millones de jóvenes y adolescentes.

Entre los éxitos de Jessica están los temas With You, These Boots Are Made For Walkin, Public Affair, I Wanna Love You Forever y Irresistible.

Por otro lado, también fue estrella del reality con Newlyweds: Nick and Jessica(2004-2005) y The Price of Beauty (2010).

Incursionó en la actuación con las comedias The Dukes of Hazzard (2005), Empleado del mes (2006) y Blond Ambition (2007).

En su retiro del ámbito musical y actoral se ha dedicado a ser empresaria, fues su marca de ropa homonima que ha resultado ser todo un éxito comercial

Tiene tres hijos y en 2020 lanzó sus memorias Open Book.