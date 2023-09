Jessica Chastain pide a productores negociar acuerdo con actores en huelga de Hollywood

La actriz estadounidense Jessica Chastain, que presenta en el festival de San Sebastián su película con Michel Franco, "Memory", instó este miércoles a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) a sentarse a negociar con los actores tras el acuerdo alcanzado con los guionistas de Hollywood.

"Una vez que termine la huelga de guionistas, no hay nada que impida que la AMPTP se siente en la mesa", dijo hoy la actriz en un encuentro con un grupo de periodistas, tras recordar que desde que el pasado 12 de julio el SAG-AFTRA (Sindicato de Actores) les propuso negociar, la patronal que agrupa a los grandes estudios "no ha aparecido".

"Ahora es el momento, han perdido 5,000 millones de dólares, se están haciendo daño a sí mismos y la huelga debe terminar", declaró la ganadora de un Oscar por The Eyes of Tammy Faye (2022).

Chastain es la única gran estrella de Hollywood que ha participado en este 71 Festival de Cine de San Sebastián, debido a la huelga de actores que comenzó el pasado 14 de julio y que les impide tanto rodar como participar en actos de promoción de su trabajo, salvo en el caso de producciones independientes ajenas a la AMPTP como es Memory"

Los intérpretes exigen regular la inteligencia artificial, remuneraciones más altas por el "streaming" y aumentos del salario mínimo, entre otras demandas.

Su huelga se solapó con la del Sindicato de Guionistas (WGA), con quienes coinciden en algunas reivindicaciones y que acaban de alcanzar un principio de acuerdo con la AMPTP que, una vez firmado y ratificado, pondrá fin a casi 150 días de paro.

Chastain lució en San Sebastián la camiseta de apoyo a su sindicato, que también llevó durante el pasado Festival de Venecia, donde confesó que tenía miedo de hablar en su defensa porque desde su propio equipo le desaconsejaban hacerlo.

La actriz señaló también que tiene constancia de que hay más actores que no se atreven a posicionarse por las consecuencias que pueda tener en su carrera. "He hablado con gente que no alza su voz por miedo, tanto en términos de la huelga como de abusos que han ocurrido en la industria", dijo.

Chastain ya estuvo en este certamen de cine en 2021, cuando ganó la Concha de Plata a la mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye y en 2014, cuando presentó The disappearence of Eleanor Rigby.

En Memory, Chastain interpreta a una mujer con un pasado de abusos y alcoholismo que entabla una relación con un hombre aquejado de demencia (Peter Sarsgaard, premiado en Venecia como mejor actor), un trabajo que ha supuesto solo el comienzo de su relación con el mexicano Michel Franco.

La actriz confirmó que ya han rodado otra película "secreta" juntos, de la que aún no quieren dar muchos detalles.

"Trabajar con Michel es como hacer teatro, sientes que tienes que poner todo de tu parte, es una preciosa experiencia, tenemos otra película juntos y espero que este sea un largo viaje", dijo.

Franco solo ha precisado que la terminaron de rodar hace tres semanas, que parte transcurre en México y parte en Estados Unidos y que habla "de problemáticas muy mexicanas".