Jenson Brooksby da la sorpresa y elimina a Casper Ruud

Segunda gran sorpresa en la rama varonil del Abierto de Australia, pues el estadounidense Jenson Brooksby se impuso al segundo preclasificado Casper Ruud.

En un partido lleno de puntos espectaculares, Brooksby derrotó 6-3, 7-5, 6-7, 6-2 a Ruud y se medirá en la siguiente ronda a su compatriota Tommy Paul, quien derrotó 6-2, 2-6, 6-7, 6-3, 6-4 al español Alejandro Davidovich.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev (7) no dejó rastro del local John Millman, al que doblegó por 7-5, 6-2 y 6-2 en la segunda ronda.

"Fue un gran partido. El resultado del segundo y tercer set no refleja lo que realmente ocurrió. Me ha roto tres veces en el primero y eso es algo que no ocurre con frecuencia, así que estoy un poco decepcionado conmigo mismo", comentó Medvedev tras la conclusión de un choque que se celebró en la Margaret Court.

Con esta victoria el moscovita consiguió por quinto año consecutivo el billete para la tercera ronda de un torneo en el que logró ser finalista hasta en dos ocasiones, 2021 y 2022.

El ruso consiguió apuntarse ocho de las trece puntos de rotura, en lo que fue una exhibición al resto.

Su rival en siguiente ronda será el estadounidense Sebastian Korda (29) quien derrotó 6-2, 7-5, 6-4 al japonés Yosuke Watanuki. triunfa Tsitsipas

Un paseo: así fue el partido de segunda ronda del Abierto de Australia para el griego Stefanos Tsitsipas, que derrotó al australiano Rinky Hikata por 6-3, 6-0 y 6-2 en hora y media de juego.

El número 4 de mundo, tercer cabeza de serie del torneo, no encontró rival de entidad en el jugador número 169 de la ATP y llegará a tercera ronda sin haber perdido una manga, tras ganar también en tres sets al francés Quentin Halys en su debut en Melbourne.

Prácticamente dobló en golpes ganadores a su rival, 30 por 17. Del 6-3 del primer set al 6-0 del segundo sumó siete juegos seguidos y enlazó cinco más para cerrar el choque.

Su próximo rival será el neerlandés Tallon Griekspooor, quien derrotó 6-4, 6-4, 6-4 a Botic Van den Zandschulp.

Tsitsipas está invicto en partidos individuales en este 2023, tras ganar también los cuatro partidos que jugó en la United Cup.

También logró su boleto a la tercera ronda Cameron Norrie, quien derrotó 6-3, 3-6, 7-6, 6-3 al francés Constant Lestienne.

En otro duelo, el quinto preclasificado Andrey Rublev se impuso 6-2, 6-4, 6-7, 6-3 a Emil Ruusuvuori.

También avanzaron Hubert Hurkacz (10), Denis Shapovalov (20) y Daniel Evans (25).