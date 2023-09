Jenny García, exbailarina de Venga la Alegría, acusa a Shakira de malos tratos

Jenny García sorprendió por las recientes declaraciones que hizo de Shakira y el supuesto trato que la cantante tiene con su equipo, pues fue una de sus bailarinas para un concierto que la colombiana ofreció en México hace 16 años, época en la que recuerda que la cantante tuvo un comportamiento muy descortés no sólo con ella, sino con todas y todos los bailarines que participaron en su show, y hasta recordó que la intérprete de "Acróstico" hizo que la sacaran de su camerino, sin importar que no traía blusa en ese momento, pues ella necesitaba usar el baño.

Desde el estreno de "El jefe", el nuevo sencillo de Shakira, que canta a dueto de Banda Regida, la cantante ha vuelto a provocar controversia, pues la letra del tema hace alusión a la explotación laboral, usando como ejemplo el supuesto abuso que Gerard Piqué, su exesposo, cometió con Lili Melgar, la niñera de sus hijos; Milán y Sasha, pues en el minuto 2:24, la colombiana expresa que el tema es dedicado a su extrabajadora, la cual no recibió la indemnización que le correspondía.

Sin embargo, a pocos días del lanzamiento de este corrido tumbado, que ha resultado todo un éxito. la periodista española Lorena Vázquez informó que en realidad Melgar nunca había perdido su empleo, sino que había dejado de trabar para Piqué para comenzar a laborar para Shakira, esto sucedió supuestamente cuando la cantante se mudó a Miami con sus hijos, por lo que Lili, en términos prácticos, nunca habría perdido su trabajo, sin embargo, la familia de la originaria de Bolivia asegura lo contrario y destaca que trabajó para la familia de los Piqué Mebarak desde 2015.

Ante esta polémica, se suma lo que la bailarina Jenny García, mejor conocida por su trabajo en "Venga la alegría", dijo en "La Saga" acerca del trato que Shakira tuvo con ella y otros bailarines cuando la cantante se presentó en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira "Tour Fijación Oral", en la que ofreció cinco fechas a inicios de octubre, concentrando más de 18 mil espectadores en cada una de esas fechas.

De acuerdo con García, la cantante trataba de tener la menor interacción posible con su equipo de bailarines, asegurando que les "volteaba la cara", además de que se portó muy exigente, pues los regañaba mucho, pero lo que pareció molestarla más fue que la cantante no fuera agradecida por el apoyo que recibió por ella y sus compañeras que trabajaron de forma extenuante.

"Ella no fue para decirnos un ´gracias´, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario, hubo muchas cosas que luego les voy a contar", expresó.

De este modo, aseguró que no era la primera vez que trabajaba con grandes artistas, pues ha trabajado con Lupita D'Alessio, Thalía y Marco Antonio Solís "el Buki", los cuales aseguró que siempre tuvieron un trato cordial con ella.

García también recordó que en una de las fechas, el baño de Shakira se descompuso, por lo que la cantante usó el que estaba en el camerin ode Jenny, sin embargo, cuando entró pidió a su staff que las bailarinas que estaban ahí salieran al pasillo, a pesar de que Jenny no traía blusa y otra bailarina estaba en ropa interior.

"Me caí de mi camerino, estaba yo en toples en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño, porque el baño de la señora se rompió y nos sacaron los de seguridad, ella entró, se salió ni un gracias, imagínate... mi amiga en tanga y yo en chich*s y pasaban los de seguridad, los de la prensa, todo mundo", detalló.

Pero esto no fue lo único, sino que Jenny contó que Shakira no le pagó por su trabajo y aseguró que no le hubiera importado laborar sin paga, por tratarse de la colombiana, sin embargo, destacó que su mal trato la dejó muy inconforme.

"Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubiera pagado, pero la forma en que nos trató a las bailarinas...", expresó.