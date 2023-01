Jennifer Lopez iba a actuar con Britney Spears y Madonna en el icónico beso de los VMA's 2003

El beso de Madonna y Britney Spears en los MTV de 2003 pasó a ser un momento icónico de la cultura popular. Del momento también participó Christina Aguilera, quien también besó a la "Reina del pop". No obstante, trascendió que quien se suponía debía ocupar el lugar de la cantante era nada más y nada menos que Jennifer Lopez.

JLo confirmó los rumores de que originalmente había sido seleccionada para la actuación musical de Madonna en los VMA de 2003. También explicó por qué no actuó, lo que resultó en que Aguilera tomara su lugar.

"Es así. Ese beso debería haber sido para mí", dijo Lopez. "En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos con nosotras dos estaban pautados".

Sin embargo, por cuestiones de trabajo, no pudo estar presente en la ceremonia. " Simplemente no pude dejar el set de película, así que no pudimos hacerlo. Luego consiguieron que Christina Aguilera lo hiciera", reveló la diva de la música.