Jennifer Lawrence fue rechazada para protagonizar esta película de Tim Burton

Un premio Oscar, tres Globos de Oro, un BAFTA, siete MTV Movie Awards y seis People's Choice Awards, son algunos de los galardones que tiene en su haber Jennifer Lawrence. A sus 32 años, la actriz es una de las más exitosas para su edad y siempre está en constante trabajo.

Si bien su carrera en la actuación comenzó cerca del año 2008, no se hizo popular hasta que protagonizó la saga de Los Juegos del Hambre. Pero el Oscar llegó de la mano de Los juegos del destino, la película que protagonizó junto a Bradley Cooper.

Desde entonces, la artista nacida en Kentucky no ha parado de ser parte de otros éxitos como No miren arriba. Pero la histriónica fue rechazada para un papel que deseaba con todo su corazón y fue ni más ni menos que una producción de Tim Burton.

En marzo de 2010, el mundo del cine recibió el estreno de Alicia en el país de las maravillas, la cinta producida y distribuida por Walt Disney Pictures, e inspirada en los libros de Lewis Carroll. La película fue protagonizada por Mia Wasikowska en el rol de Alicia y también participó Johnny Depp como El Sombrerero.

Las audiciones para el protagónico comenzaron en 2008 y entre las estrellas de Hollywood que se presentaron estuvo Jennifer Lawrence. En ese entonces, Tim Burton tenía en mente contar con Frances Bean Cobain, la hija de Kurt Cobain, pero la actriz no aceptó la oferta.

Por ese año, Jennifer tenía poca experiencia y no quedó seleccionada en parte por no poder hacer un acento británico perfecto. "Me destruyó, es decir, la única vez que estuve realmente devastada por haber perdido una audición", fue parte de las declaraciones que la artista hizo a la prensa. Tiempo después también reconoció: "Mia Wasikowska estuvo perfecta e increíble".