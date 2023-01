Jeffree Star dice que escapó de los illuminati en 2021

Jeffree Star es un personaje muy polémico, y una serie de publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter han desatado controversia.

En una serie de tuits, el famoso youtuber aseguró que escapó de los iluminati y que Hollywood intentó arruinar su carrera cuando había decido revelar los secretos de la élite.

Incluso en sus publicaciones señaló que celebridades como Britney Spears y Kanye West estaban siendo víctimas del sistema.

"Que puto año más loco… Me escapé de los illuminati en 2021 y todavía no me han matado. Todos los días me despierto agradecido", señala uno de los tuits.

"En 2020 iba a exponer todo… En cuestión de días, la élite de Hollywood intentó arruinar toda mi carrera, villanizarme e inundar las noticias con mentiras para desacreditarme. Si supieran la verdad sobre lo que le están haciendo a Britney & Kayne" agrega otra publicación.

"Cualquiera que desafíe el sistema es eliminado", se puede leer un último mensaje al respecto.

Sus publicaciones desataron todo tipo de reacciones, algunos usuarios se cuestionaron si el famoso maquillista había sido hackeado, o que había detrás de esos mensajes.