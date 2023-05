Jean Carroll, la mujer que ganó a Trump un juicio por abuso sexual

Elizabeth Jean Carroll consiguió este martes lo que buscó por años: limpiar su nombre. La periodista, escritora y columnista logró que un jurado declarara culpable al expresidente Donald Trump de haber abusado sexualmente de ella y de haberla difamado.

De 76 años, Carroll, autora de una popular columna "Ask E. Jean" que apareció en la revista Elle entre 1993 y 2019, fue señalada de mentirosa, arribista, de buscar la fama a costa de Trump. Hoy la justicia le concedió la razón.

Aunque el abuso ocurrió en los años 90, el escándalo estalló en 2019, cuando Trump ya era presidente. Carroll publicó el libro "What Do We Need Men For?: A Modest Proposal" ("¿Para qué necesitamos a los Hombres? Una propuesta modesta", en la que acusó a Trump de haberla agredido sexualmente a mediados de los 90.

En el libro, narró que Trump, entonces empresario, la acorraló hace alrededor de 25 años en el probador de unos grandes almacenes en Nueva York y abusó de ella. Dijo que finalmente ella lo golpeó con la rodilla y escapó a toda prisa de la tienda. Luego, contó lo ocurrido a dos amigos, pero el temor y el shock la hicieron desistir de denunciar lo ocurrido.

Para cuando reveló lo ocurrido, un caso de violación como el que ella denunciaba había prescrito. Pero las cosas cambiaron en 2022, cuando el estado de Nueva York aprobó el Acta de Sobrevivientes Adultos, abriendo una ventana legal de un año para poder denunciar delitos sexuales antiguos.

Carroll, de quien Trump dijo que "no la conozco" y que "no es mi tipo", no desaprovechó la oportunidad. Tras acusar a Trump de difamación, lo denunció también por abuso sexual y violación ante un tribunal de Nueva York.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó. Y cuando escribí eso, dijo que no sucedió. Mintió y destrozó mi reputación. Estoy aquí para tratar de recuperar mi vida", dijo Carroll en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, al inicio de los testimonios. Reconoció no recordar la fecha exacta en que ocurrió el abuso, aunque una de sus amigas, Lisa Birnbach, dijo que habría ocurrido en 1996. Trump optó por declarar vía video.

En el juicio, civil, por lo que no había riesgo de prisión para el exmandatario, la defensa de Carroll presentó una foto mostrándola con su entonces marido, John Johnson, y con Trump, desmintiendo la versión del exmandatario de que no la conocía. En ese entonces, Trump estaba casado con Ivana Trump, quien también aparece en la foto.

El jurado determinó que Trump debe indemnizar a Carroll con un total de unos 5 millones de dólares, de los cuales 2 son por los "daños" causados por Trump en aquella agresión sexual y 2.7 millones por lo relacionado con su reputación.

No es el único caso que enfrenta el exmandatario. En enero pasado, su empresa, la Organización Trump, fue sentenciada a pagar 1.61 millones de dólares por una trama de evasión fiscal.

El mes pasado, se declaró inocente en un caso penal relacionado con un pago de dinero para comprar el silencio de una estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, justo antes de la elección de 2016. La justicia lo señala por haber hecho pasar esos pagos como otra cosa.

Trump también está siendo investigado por sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia, su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y su implicación en el asalto al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.