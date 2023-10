Jawy Méndez expone a famoso conductor y lo orilla a declararse gay

Un polémico momento se vivió en una reciente emisión del reality show de Televisa, Hotel VIP, en donde el influencer y exintegrante de Acapulco Shore, Jawy Méndez, se fue contra Fer Sagreeb, a quien señaló de no revelar ante las cámaras su orientación sexual.

El conocido conductor del matutino Hoy y exparticipante del Reto 4 Elementos, habló reveló ser gay en televisión, luego de ser orillado por Jawy, quien insinuó la orientación sexual del presentador.

Delante de sus compañeros, Jawy comenzó a decir:

"Para cubrir que te estoy votando, no te lo digo por ahí, te lo digo porque soy una persona que percibe mucho eso, y yo sé que hay algo que tú sabes de qué hablo", dijo el exintegrante de Acapulco Shore.

En el confesionario agregó: "Hay algo que lo está frenando, algo que lo contiene".

Tras las palabras de Jawy, Fer rompió en llanto delante de todos sus compañeros.

"A pesar de que es una situación que mucha gente tiene, en mi caso, he tenido la fortuna y el amor de que en mi familia todo mundo sabe y me apoya perfectamente, pero también, es una realidad que muchas veces México, muchas veces América Latina, no está preparado para este tipo de cosas; se van abriendo panoramas, pero también hay mucha gente que ha perdido trabajos por eso. Es simplemente decirle al mundo, '¿qué crees?, soy gay'.

Aunque los comentarios positivos no faltaron para Fer, por otro lado, surgieron críticas contra Jawy, puesto que orilló a Fer a hablar sobre su orientación, tanto dentro del programa, como usuarios de redes sociales, quienes lo señalaron de exponerlo y orillarlo a decir su orientación.

Por su parte, Ligia Uriarte, señaló que le dio "coraje" la situación, pues señaló que nadie "debe ser empujado" a hablar al respecto.

Estas fueron algunas de las reacciones en redes ante la acción de Jawy.

Sin embargo, Fer y Jawy hablaron al respecto, y señalaron que fue el momento.