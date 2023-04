Javier Ibarreche dice que no es gay aunque admite haberse acostado con otros hombres

El influencer Javier Ibarreche es una de las estrellas más populares de internet en la actualidad, tanto así que logró el sueño de muchos, ser entrevistado por Yordi Rosado.

Su nombre se ha vuelto tan importante que acudió al programa del famoso conductor, en su canal de YouTube.

En la edición del programa, Ibarreche habló sobre varios aspectos de su vida, por lo que salió a la conversación su vida sentimental y sexual.

Ibarreche comentó que se encontraba soltero. Sin embargo, algo que llamó la atención de Yordi fue un comentario que hizo el también crítico sobre que se fijaba primero en la personalidad y no en el sexo. Señalando que no se identificaba con ninguna etiqueta.

Después hizo el comentario de que si ha experimentado con otros hombres; sin embargo, no se considera gay, ya que se siente más atraído hacia las mujeres.

"Yo no soy gay; sin embargo, si he tenido un par de experiencias con vatos que ha sido por genuina curiosidad y me atrajo un wey por la razón que sea", dijo. Aunque también señaló que no se considera de ninguna etiqueta: "No me considero bisexual, porque tampoco es una etiqueta que me lata".