Javier Ibarreche defiende a Ricardo Casares tras polémica en los premios Oscar 2023

El fin de semana pasado Ricardo Casares provocó la molestia en muchos usuarios en redes sociales luego de que durante la Alfombra Roja de los premios Oscar interrumpiera a Javier Ibarreche durante la ceremonia.

Según usuarios, el conductor de Tv Azteca interrumpía demasiado al hombre y que cuando trataba de dar su opinión era muchas veces opacado por sus compañeros.

Bajo este contexto, el creador de contenido utilizó su cuenta de TikTok y rompió el silencio sobre esta polémica y resolvió las dudas de los miles de usuarios en torno a su participación en la transmisión de los Oscar.

"Cuando terminó la ceremonia se me avisó que era tendencia en Twitter, y yo de "verg..., ahora qué dije", pero resulta que la razón de esto fue porque me llegó una cantidad de mensajes positivos, no manches lo bonito que eso se sintió", comenzó a contar Javier.

"Sin embargo, la tendencia cambió un poco, y sí, había mensajes muy bonitos, cosa que agradezco cabrón, pero había mensajes que le tiraban a mis colegas conductores con los que fui a cubrir la ceremonia, ahí creo que hay un asunto muy curioso que tiene que ver con la percepción".

Tras esto, el influencer detalló cómo se llevó a cabo esta transmisión, dando en contexto que durante la Alfombra Roja hay una "guerra de medios" para tratar de llamar la atención de los famosos, fue ahí en donde señaló que durante todo el evento, el que más logró conseguir las entrevistas fue Ricardo,

"La gran mayoría de las entrevistas las consiguió este wey, era la primera vez que yo iba, pero Ricardo que es su cobertura número 20, ya se la sabía, y aquí se notó. Si logramos hablar con Antonio Banderas fue porque este wey no sé cómo convenció a la manager, y si logramos hablar con Florence fue porque este wey metió el micrófono y lanzó la pregunta", reveló Ibarreche.

"Yo la verdad no sabía que el pedo era así, está muy cabrón, ya hasta el final logre tener una entrevista con Colin Farrell, pero sepan que en la alfombra sin este wey, estaría perdido”.

En torno a las interrupciones que hubo durante la transmisión, Javier comentó que se debió a que no debían de agarrar el espacio publicitario de las marcas, por lo que era necesario no extenderse mucho con los comentarios durante la ceremonia.

"Todo fue percepción, créanme que de este lado todo bien, lo que me tocó vivir este fin de semana, no lo cambio por nada", sostuvo.