Jatziri le cantará a la alegría navideña

Es cuestión de días para que la Navidad tenga un toque lagunero en cuanto a música se refiere.

Será el próximo 23 de diciembre cuando El Siglo de Torreón presente el espectáculo virtual denominado ¡Llegó la Navidad!, en punto de las 12:00 del día.

El evento podrá verse en la página de Facebook y el canal de Youtube de esta casa editora, así como nuestro portal oficial www.elsiglodetorreon.com.mx

Alicia Sifuentes de Mi Barrio Colombiano, Fernando Sujo, Jatziri Muramay, Valerie MC, José María Larios, Grupo Bak y Karana serán los artistas que interpreten diversos villancicos a la audiencia lagunera y de todas partes.

Jatziri Muramay cuenta con bastantes seguidores en las redes sociales y el apoyo de mucha gente.

Ella ha estado en ¡Llegó la Navidad!, desde su primera edición, que tuvo lugar en 2020.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la artista mencionó que se encuentra muy emocionada por haber sido invitada a formar parte una vez más de este espectáculo preparado por "El Defensor de la Com+unidad" en complicidad con el talento local.

"Me siento muy honrada de que cada año me inviten. Los villancicos son una parte muy importante de la Navidad y me da gusto poderles cantar uno de ellos", contó.

Por otro lado, Jatziri informó que el año que entra se presentará en un teatro de la región.

"Voy a cantar temas inéditos y algunos 'covers'. Estén pendientes de mis redes, ya que en ellas daré a conocer cuándo y dónde será".