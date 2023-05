Jason Momoa se muestra en video paseando en bicicleta sin ropa

Recientemente comenzaron a circular videos y fotografías del actor estadounidense Jason Momoa, donde se le ve paseando en bicicleta completamente desnudo.

Todo se trata de una entrevista para la revista Men's Health, cuya portada de este mes es protagonizada por el actor que da vida al personaje de cómics 'Aquaman'.

El video de la entrevista muestra una parte del gimnasio personal de Momoa, donde éste recibe al staff de la revista vistiendo únicamente una bata, para después mostrarse arriba de una bicicleta sin nada de ropa.

Para la entrevista Jason Momoa habló sobre sus rutinas de ejercicio y también su refrigerador personal, el cual se divide en agua, la cual bebé antes del entrenamiento, para después tomar cerveza y más tarde vodka, etapa que el actor llama 'entrenamiento fiestero'.

Cabe destacar que la entrevista se realizó en Hawái, lugar en el que reside actualmente y de dónde se provee de ciertos alimentos como el jamón Aloha, el Kava que es una bebida elaborada a base de una planta llamada Piper y también el Poi, que se trata de una pasta hecha con raíz de taro.

Camino a Aquaman 2

Aunque aún falta poco más de medio año para que se estrene la secuela de Aquaman, la emoción por parte de los fans ya se siente y Momoa no puede creer todo el éxito que ha tenido al interpretar al personaje de cómics.

"Para ser sincero, me desconcertó que Aquaman tuviera tan buena acogida. He hecho cosas increíbles que nadie ve y que a nadie le importan una mie... En este negocio no se sabe. Yo no hago las cosas pensando ‘Oh, voy a conseguir mil millones de dólares con ésta’. Voy y hago mi mejor trabajo", declaró en la entrevista.