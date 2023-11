Japón aportará 3,4 millones de dólares a Ecuador para combatir la pesca ilegal

El Gobierno de Japón aportará 500 millones de yenes (3,34 millones de dólares) a Ecuador para combatir la pesca ilegal en este país andino, según anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano.

Esta donación se realizará mediante un canje de notas suscrito en Quito entre el viceministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Carlos Larrea, y el embajador de Japón en Ecuador, Keiichiro Morishita.

"El intercambio de notas, contribuirá a mejorar la capacidad de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y a proteger nuestros recursos marinos”, subrayó el viceministro en declaraciones reproducidas en redes sociales por la Cancillería ecuatoriana.

Durante los últimos años, Ecuador ha hecho esfuerzos para mejorar el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR) y lograr que la Unión Europea (UE) le retire la "tarjeta amarilla" que le impuso en 2019, por no contar con los elementos de control necesarios.

Si bien la "tarjeta amarilla" no impide las exportaciones ecuatorianas de estos productos al bloque europeo de los 27 países, su imposición fue una llamada de atención para que Ecuador haga las reformas necesarias y alcance el estándar exigido antes de una eventual prohibición.

El año pasado, las exportaciones ecuatorianas de camarón alcanzaron los 7.289 millones de dólares, equivalentes al 6,33 % del producto interior bruto (PIB), mientras que los envíos al exterior de enlatados de pescado llegaron a 1.367 millones de dólares, que suponen un 1,18 % del PIB.

El camarón fue el principal producto de exportación de Ecuador a la UE con 1.062 millones de dólares en 2022, mientras que los enlatados de pescado estuvieron en el tercer lugar con 662 millones de dólares.