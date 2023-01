Jamie Lee Curtis revela que tiene COVID-19

La actriz Jamie Lee Curtis reveló en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, la noticia surge luego de que el martes estuvo en la ceremonia de los Golden Globes 2022.

Fue la propia actriz de 64 años de edad quien dio a conocer la noticia en sus redes, luego de que se realizó diversas pruebas caseras.

La actriz se encuentra nominada en varias premiaciones gracias a su actuación en la película Evertything Everywhere All At One, pero tras haberse contagiado tendrá que perderse varios eventos importantes de la temporada de premios, incluidos los Critics Choice Awards que se levarán a cabo este domingo.

"Lamentablemente, esta animadora principal no podrá estar en todas las festividades del fin de semana animando a sus amigos y colegas", dijo.

Añadió que no estará presente en el almuerzo del American Film Institute, así como tampoco en el té de los BAFT, y los ya mencionados Critics Choice.

Concluyó diciendo que "Estoy muy orgullosa de estas personas y espero animarlas a través de mi televisor".