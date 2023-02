J-Hope, de BTS, de los músicos con más estilo según Rolling Stone

El cantante surcoreano J-Hope, integrante de la boy band BTS, ha conseguido un logro más en su carrera, al ser incluido en la lista anual de "Los 25 músicos con más estilo del 2023" de la revista estadounidense Rolling Stone. En este ranking, el compositor y productor musical, que además se ha desempeñado como bailarín y modelo, se encuentra en el lugar número 21, pues no sólo se ha destacado junto a su agrupación, sino que recientemente lanzó su primer material discográfico en solitario, titulado Jack in the box.

Su estilo marcó a la audiencia del festival musical de Lollapalooza en Estados Unidos; su presencia en este evento no sólo se convirtió en otro mérito para él, sino en un hito para la música surcoreana, debido a que es el primer cantante proveniente Corea del Sur en participar en este evento.

"Como el primer miembro de BTS en lanzar un álbum en solitario, J-Hope entendió que las expectativas estaban por las nubes cuando subió al escenario solo por primera vez en Lollapalooza.

"Como era de esperar, el cantante y rapero cumplió, tanto con su excelente música nueva, como con el nuevo estilo de su look esa noche. J-Hope está escribiendo un capítulo de su carrera y la moda es una gran parte de ella”, es lo que se lee en la reseña de Rolling Stone. El nombre completo del hoven cantante es Jung Hoseok, originario de la ciudad metropolitana Gwangju, saltó a la fama gracias a su integración a una de las bandas más populares del momento: BTS.

Además, ha modelado para prestigiosas firmas, como es el caso de Dior, Louis Vuitton y Hermés, de las cuales se ha convertido en imagen en sus más recientes colecciones.

De hecho, desfiló recientemente en la pasarela de Otoño-Invierno 2023 de Louis Vuitton en donde usó un atuendo camuflajeado color púrpura, mientras que en Dior vistió un outfit completamente gris, que tenía la mitad de una falda y la otra mitad un pantalón con unos lentes de sol.

Mientras que con Hermes utilizó pantalones negros, camisa gris con una chamarra con una parte de color verde azulado y unos guantes negros. Entre otras actividades que ha hecho en solitario se encuentra el especial de nochevieja "Dick Ckark´s New Year´s Rockin´ Eve", así como el dueto en el tema Rush hour del cantante surcoreano Crush.