Itatí Cantoral luce su figura en bikini desde Instagram

Desde Instagram, la actriz mexicana Itatí Cantoral se encargó de robar miradas en redes sociales luego de dejar ver su figura en bikini.

Destacando la fuerza femenina que la caracteriza, Itatí mostró su figura en un traje de baño de una pieza con escotes en los costados del abdomen y el pecho.

"Soy mujer . Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres , de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible ,luchador de piel suave y corazón guerrero", escribió la actriz evocando las palabras de la poetisa Gabriela Mistral.