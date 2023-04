Israelíes visten con flores las tumbas de cementerios para honrar a muertos en conflicto

A las 11 de la mañana en punto, los autos que transitaban en las avenidas se detuvieron, la gente hizo una pausa para guardar silencio y las sirenas resonaron en todo Israel, que este martes conmemora el Día del Recuerdo a los Caídos, una jornada de duelo por los israelíes muertos en algún conflicto.

Flores multicolor, velas y ondeantes banderas israelíes vistieron las tumbas de los cementerios, a donde acudieron miles de personas a recordar a sus allegados muertos, a pesar de que este año la conmemoración nacional -que antecede al Día de la Independencia de Israel- se vive entre una profunda polarización social y una grave escalada de violencia en el conflicto palestino-israelí.

"Este día nos reúne a todos, no importa quién eres ni en lo que crees, simplemente recordamos y apreciamos a aquellos que pelearon por nuestro país", dijo a EFE Emma Lando, una israelí de 19 años que llegó con gerberas naranjas al Monte Herzl de Jerusalén, el cementerio nacional.

Allí, donde un rabino entonó una melodía religiosa mientras varios soldados de la Marina se secaban las lágrimas, el primer ministro Benjamín Netanyahu celebró un acto solemne en el que subrayó que Israel "está lleno de lápidas y monumentos" porque "la muerte de las víctimas del terrorismo tiene un significado nacional".

Desde 1860, cuando se fundó el primer barrio judío fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, "aquellos que buscan destruirnos no han escatimado medios para tratar de desarraigarnos de nuestra patria”, indicó el mandatario sobre los dos últimos ataques palestinos, uno ayer en Jerusalén Oeste y otro hoy en Cisjordania ocupada, sin víctimas mortales.

(ATEF SAFADI / EFE)

Para Deborah Tordjman, una israelí de 28 años, estos ataques "son simplemente parte inseparable de estar aquí, en la tierra de los judíos, donde gente de todas partes está siempre pensando en destruirlos".

"Luchar por vivir aquí no es una vieja historia, sigue siendo de actualidad. Hay que construir este país con base en el sacrificio de mantener a todos a salvo. Eso me entristece, pero también me enorgullece", comentó, junto a la tumba de su tío militar, muerto hace 25 años en una emboscada de palestinos en el Valle de Jordán.

El conflicto palestino-israelí vive su mayor pico de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05) y solo en lo que va de este año ha dejado un centenar de muertos palestinos, y 19 de lado israelí.

POLARIZACIÓN

Desde que Netanyahu volvió al poder a finales de diciembre al frente del Gobierno más derechista de la historia de Israel, la ciudadanía fue dividiéndose cada vez más, especialmente a raíz de una polémica reforma judicial que podría socavar la democracia.

En medio del mayor movimiento de protestas de su historia, que perdura tras más de tres meses, varias figuras políticas cancelaron -por solicitud de los familiares de los muertos- su asistencia a la conmemoración, mientras líderes del Gobierno y la oposición llamaron a dejar el debate fuera de los cementerios.

Pero el controvertido ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, insistió en acudir a los actos solemnes en un cementerio en la ciudad de Beersheva, a pesar de que nunca prestó servicio militar por haber sido condenado en el pasado por apoyar a una organización terrorista, incitación y racismo.

La historia de los caídos "la compartimos todos nosotros, laicos, religiosos, familias de la ciudad, del pueblo, del sur y del norte, desde los asentamientos hasta los kibutz", dijo el ultranacionalista, quien ha presionado a la Policía para que reprima fuertemente las multitudinarias protestas antigobierno que se suceden desde enero.

"Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace este Gobierno, pero se acordó que hoy no haríamos manifestaciones al respecto por respeto a los caídos", replicó a EFE una joven recluta bajo el anonimato, por no tener autorización de hablar con la prensa.

Junto a miles de uniformados de distintos batallones de las fuerzas aéreas, marítimas y terrestres de Israel, esta militar hizo el saludo militar en el cementerio mientras sonaban las estridentes sirenas en honor a los caídos puntuales a las 11 hora local (8 GMT)

"A veces tengo miedo de lo que me pueda pasar en el terreno, pero nos dicen que es por una buena razón", confesó junto a una fila de tumbas, todas rodeadas de arbustos de romero y lavandas.

Desde 1860, más de 24,213 personas son consideradas por Israel caídas en guerra, aunque también se incluyen las muertes por causas naturales en actos de servicio. Además, unas 4,255 personas son consideras víctimas del terrorismo desde 1951.

Tras esta jornada de luto, Israel celebrará a partir del atardecer el Día de la Independencia, el 75 aniversario de la fundación del Estado.