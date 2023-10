Islas, en el mejor momento de su vida

Fue en 1998 cuando Mauricio Islas se volvió un doctor para la telenovela Preciosa, que protagonizó junto a Irán Castillo. Ahora, 25 años después, el actor ha vuelto a usar una bata blanca para el reciente proyecto de TV Azteca, Doctora Lucía.

En esta producción dramatizada, que pasa por Azteca Uno a las 19:30 horas, el histrión encarna al médico "Carlos Reséndiz", uno de los protagonistas de esta historia dirigida por Carlos Carrera y en la que también figuran Ana Layevska, Kuno Becker y Marimar Vega.

"Encarné a un doctor en Preciosa, pero no con estas características o condiciones. En Preciosa yo opero a la protagonista, pero no había un tema de involucramiento tan profundo con respeto al tema médico. Aquí los casos se tocan desde fondo, hay operaciones y vemos lo que ocurre realmente en un hospital.

"Nos dio clases un urgenciólogo durante dos semanas. Nos ilustraron en diversos temas médicos como tomar decisiones al momento o analizar las prioridades. Reafirmamos que el personal médico se enfrenta a situaciones muy complicadas", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

TRABAJAR ES SU PASIÓN

Mauricio compartió que su rol, le ha gustado bastante y además se identifica con él porque ambos son "adictos al trabajo". Es director del Hospital Matilde Montoya. Tras la pérdida de su matrimonio vive una crisis personal y en este momento de su vida se siente un poco perdido.

"Vemos que 'Carlos' es bastante 'workaholic', tanto que eso lo ha llevado a un estrés fuerte. Tiene mucho compromiso con sus pacientes y cuenta con una relación de mucha exigencia con su padre, ya que el papá de 'Carlos' siempre ha estado encima de él.

"En este caso, mi papel sí quería ser médico, pero su papá siempre le inculcaba que tenía que ser el mejor a como diera lugar u otras ideas asfixiantes. A veces no nos damos cuenta de que inconscientemente nosotros como padres cargamos a los hijos de cosas que no debemos de cargarles", sostuvo.

Sin duda, ser parte de Doctora Lucía, que marca el retorno de los melodramas a TV Azteca, le hace sentir orgullo al actor, quien está casado con la también actriz lagunera, Paloma Quezada.

"Estoy contento de haber vuelto a la pantalla mexicana y con Azteca, que ya había hecho unas series como Lotería del crimen en Azteca 7, pero ahora la empresa le apostó a volver a las producciones dramatizadas con un elenco estelar y una historia que trae amor, drama, celos, pasión y además ofrece tramas unitarias; vemos casos diarios de pacientes, aunque nosotros los doctores llevamos el hilo conductor de la trama".

HOMBRE PLENO

Por otro lado, Islas confesó que a sus 50 años de edad, se siente un hombre pleno a nivel personal y profesional.

"La verdad me encuentro muy contento. Estoy en una etapa personal muy padre y eso me ha dado mucha estabilidad, madurez y aprendizaje. Siempre he estado trabajando y buscando una mejor calidad de vida a mi familia.

"A veces, muchas decisiones las tomaba desde un punto de vista como proveedor hasta que llegó un momento en el que reconocí mis prioridades. Tengo una hija de 21 años, un niño de 12, otro de 7 y llevo 16 años con Paloma. Ellos me han llevado a comprender que hay cosas que son más importantes, como el tiempo en familia", aseguró.

Al tocar el tema de su esposa lagunera, Islas dio a conocer que ella también formará parte de Doctora Lucía.

"Mi mujer hará un personaje bien, bien padre. Como la conocen los productores le hicieron la invitación".

Además de Doctora Lucía, Islas comentó que está haciendo dos obras de teatro que son Dos más dos y La clase.

"Espero que con La clase pueda ir a Torreón que por cierto ya se ha vuelto mi segunda casa. Allá están mis suegros y mis cuñados".

Mauricio Islas comentó que aunque muchas personas lo ven como, "el güey de las novelas", él ha logrado destacar en otras facetas como el cine y el teatro, sin embargo, siempre estará orgulloso de su participación en las telenovelas.