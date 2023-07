Isabela Merced y dos actores más se integran al elenco de Superman: Legacy

Luego de que se confirmó que David Corenswet fue el elegido para dar vida a Superman y Rachel Brosnahan a Lois Lane en el reinicio del Universo DC, el cual está a manos de James Gunn y de Peter Safran; ahora, han salido a la luz los nombres de los nuevos actores que se integran al elenco de la cinta Superman: Legacy.

Según un reporte exclusivo de Vanity Fair, la cinta nueva entrega live-action de Superman incluirá a más superhéroes, pues la actriz y cantante Isabela Merced dará vida a Hawkgirl, mientras que Edi Gathegi será Mister Terrific y Nathan Fillioni interpretará a un Green Lantern, pero el que todos conocen.

En tanto, la misma fuente señala que la película comenzará a filmarse en enero de 2024, con lo que se marcará un nuevo rumbo para los héroes de DC en el cine.

Después de los fracasos que han representado cintas como Black Adam (2022), Shazam! Fury of the Gods (2023) y la más reciente, The Flash (2023), el estudio busca un nuevo rumbo para la franquicia.

Por otro lado, cabe señalar que del universo cinematográfico que ya se había presentado por DC, todavía quedan por estrenarse las cintas Blue Beetle que llega a las salas en agosto 18, y Aquaman and the Lost Kingdom, la cual llega a los cines el 20 de diciembre de 2023.

Cabe señalar que DC tiene la alternativa de las películas que existen en su propio universo, tal es el caso de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson y Joker con Joaquin Phoenix, la cual estrenará su secuela en el 2024 titulada: Joker: Folie a Deux, en donde también estará Lady Gaga como Harley Quinn.