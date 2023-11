Isabel Herrera, creadora de joyas extraordinarias y únicas

Oriunda de Nuevo León, la diseñadora Isabel Herrera vivió desde pequeña en Torreón, donde creció y en un inicio estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, Campus Laguna, para posteriormente emprender sus estudios como joyera en el extranjero.

Posee más de 25 años dedicada al diseño de joyería y se destaca por utilizar en su trabajo la técnica del "pavé", que implica el montaje de muchas gemas pequeñas juntas, creando piezas extraordinarias y únicas.

En entrevista con Rostros, la diseñadora de joyas nos platicó sobre su trayectoria y proyectos.

¿Qué me puedes contar sobre tu trayectoria como joyera?

Mi conexión con los metales preciosos se originó en mi infancia debido a la industria minera de mi familia paterna, lo que me llevó a considerar la creación de joyas como una forma de agregar valor a la materia prima.

Estudié Diseño y Manufactura de Joyería en Florencia, Italia, en el Instituto Metallo Nobile. Además, cursé Historia del Arte Miniatura en el Centro di Formazione Professionale di Firenze. Durante casi 8 años en Italia, adquirí experiencia laboral en el sector.

Actualmente, en Los Ángeles, California, me especializo en la evaluación de Diamantes y Perlas, además de haber completado el programa de Joyería Profesional en el Gemological Institute of America (GIA).

Mi estilo combina la técnica tradicional italiana con la vivacidad de los colores mexicanos, creando una síntesis de elegancia clásica y energía cromática.¿Cómo nació tu gusto por el diseño de joyería?

Siempre me han atraído las cosas pequeñas. Desde niña, coleccionaba objetos diminutos de barro que se venden en los mercados.

Con el tiempo, estudié pintura y diversas disciplinas artísticas, incluyendo modelado en barro y algo de escultura.

Mi pasión por la joyería surgió inesperadamente en Italia. Inicialmente, fui con la intención de estudiar diseño gráfico, pero descubrí que en Italia, el diseño de joyería era una carrera académica. Esta revelación me llevó a estudiar joyería, y desde entonces, me siento afortunada de haber descubierto mi vocación a una edad temprana.

¿Cómo iniciaste en este campo?

En resumen, mi trayectoria comenzó estudiando diseño gráfico en la Ibero en Torreón. Luego, me mudé a Florencia, Italia, con la intención de finalizar mis estudios de diseño gráfico, pero descubrí la carrera de diseño de joyería, que en Italia es una licenciatura completa.

Estudié en el Instituto "Metallo Nobile," donde la carrera se divide en tres partes: Diseño de Joyería, Manufactura Artesanal y Joyería Industrial. Viví en Italia durante 7 años, estudiando y adquiriendo experiencia práctica.

Posteriormente, regresé a Torreón en 2006 y junto con Eduardo Benítez fundé la marca de joyería de plata "Boato, Arte en Joyas". También participé en la creación de un diplomado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, en colaboración con el Ayuntamiento de Torreón e Industrias Peñoles.

Más tarde me trasladé a Los Ángeles, California, donde estudié gemología en el "Gemological Institute of America" y comencé mi marca personal, enfocándome en el diseño de joyas exclusivas en oro con piedras preciosas, trabajando por encargo.

Mi marca, que es realmente una expresión de mi diseño y manufactura de piezas únicas, tiene 13 años de trayectoria.¿Dónde tienes tu taller actualmente?

En la actualidad vivo y tengo mi estudio de diseño en Palos Verdes, un condado de Los Ángeles, California. Además, dispongo de un taller en el centro joyero de Los Ángeles.¿Qué tipo de trabajos realizas y qué metales utilizas?

Trabajo con metales preciosos, especialmente me encanta el oro en sus variantes amarillo, blanco y rosa, pero también trabajo con platino y, ocasionalmente, con plata.

Utilizo la técnica del “pavé”, que es una de las representaciones más destacadas de mi trabajo, junto con un estándar de alta calidad.

¿Cuál es la diferencia entre un diseñador y un artista?

La diferencia entre un diseñador y un artista radica en que el diseñador crea piezas a la medida, estudiando la personalidad, estilo de vida y necesidades del cliente, mientras que el artista crea obras de arte que expresan su propia esencia.

Yo me considero una diseñadora, lo que me lleva a tener una amplia gama de diseños, todos distintos, pero con características que representan una combinación de diversas culturas, técnicas y tradiciones de los países en los que he vivido, crecido y aprendido.¿Cuáles son tus proyectos actuales?

En un futuro cercano, mi cuñada Claudia Estrada y yo lanzaremos una colaboración para mantener los servicios de alta calidad en México.

Además, recientemente, inauguré un centro de diseño de joyería exclusiva en la ciudad de Palos Verdes. Este nuevo proyecto me entusiasma enormemente, ya que nos permitirá crear piezas que requieren semanas o incluso meses de trabajo, con diseños y técnicas sumamente complejas, y un profundo conocimiento de gemas, algo que realmente me apasiona.¿Visitas seguido Torreón?

Sí, visito México cada seis semanas, con paradas en Monterrey, Torreón y la Ciudad de México. Mi visita tiene un enfoque laboral, ya que vengo a entregar joyería personalmente y a recoger pedidos, muchos de los cuales incluyen la remodelación de joyería o la creación de piezas de diseño exclusivo.