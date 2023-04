Irme a Santos me sirvió para darme cuenta lo grande que es América: Leo Suárez

El argentino Leo Suárez, volante del América, afirmó este jueves que su equipo está al nivel de los más grandes del continente como el Boca Juniors.

"Claro que el América está al nivel de equipos como Boca Juniors; es uno de los equipos más grandes del continente. Estamos al mismo nivel porque el América es el más grande de este país", dijo el jugador quien surgió de las fuerzas básicas del equipo Xeneize.

Suárez explicó que entendió lo que significaba jugar en el equipo más ganador de títulos liga en México (tiene 13) el año pasado en el que actuó en los torneos Clausura y Apertura con Santos Laguna.

"Irme un año a Santos me sirvió para dimensionar lo que significa este equipo; ese tiempo me permitió darme cuenta de lo grande que es esta institución en que disfruto tanto estar y a la que estoy concentrado en ayudar a conseguir ese título del que tanto se habla", agregó el exjugador de Villarreal, Valladolid y Mallorca españoles.

El nacido en San Martín, Argentina, dijo que cuando llegó al América para el Clausura 2020 no logró alcanzar su nivel. Perdió confianza en la cancha, algo que recuperó luego de jugar con Santos Laguna durante el 2022; eso le permitió regresar a las Águilas.

"Me sirvió mucho el paso por Santos para recuperar la confianza que había perdido. Siempre voy a estar agradecido con Santos por el trato que me dio. Fue ahí donde recuperé la confianza que necesitaba. Hoy conozco más el fútbol mexicano y eso me tiene muy feliz aquí en el América", detalló.