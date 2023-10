Invitan a jóvenes clase 2005 y remisos a tramitar Cartilla Militar

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del Departamento de Reclutamiento Municipal, invita a todos los jóvenes clase 2005 y remisos a la convocatoria de cierre de registro para obtener la Cartilla Militar, el cual tiene como fecha límite este próximo 13 de octubre.

Así lo dio a conocer el responsable del mencionado departamento, Luis Antonio Tovar Herrera, quien argumentó que el documento es indispensable para diferentes trámites para su vida adulta.

Comentó que para el registro, es necesario presentar la siguiente documentación: Acta de Nacimiento actualizada con fecha de expedición 2023; CURP actualizada, constancia o último certificado de estudios, cuatro fotografías de estudio fotográfico, tamaño cartilla en papel mate y fondo blanco.

Señaló Tovar Herrera que, para la toma fotográfica, es necesario portar camisa o playera en color blanco, no usar piercing, artes, o algún tipo de accesorio, no tener la ceja delineada, no tener tatuajes visibles y un corte de cabello a máquina nivel dos, así como la patilla corta a nivel del lóbulo del oído.

Además, deberán presentar un comprobante de domicilio con fecha reciente no mayor a dos meses, con nombre de los padres; en caso de ser remiso, anexar copia de la credencial del INE, la cual debe coincidir con la dirección del recibo presentado.

Comentó que los días de recepción de documentación son de lunes a viernes de 8:45 a 11:00 de la mañana, en las oficinas de la dependencia ubicadas sobre la calle Santiago Lavín #327, entre avenida Victoria y Allende, en la Zona Centro.