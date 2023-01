Invita Lerdo a eliminatoria de boxeo

El Instituto Municipal del Deporte, en coordinación con los diferentes gimnasios de boxeo en la ciudad, invitan a presenciar la eliminatoria municipal que se llevará a cabo este sábado en punto de las 4:00 de la tarde, con tres enfrentamientos.

Jesús Balderas Antuna, coordinador del Deporte en Lerdo, comentó que derivado de una reunión de trabajo previa, se acordó buscar a los mejores representantes del Municipio en el regional, y posteriormente acceder a un lugar en la etapa estatal.

Para esta ocasión se tendrán tres enfrentamientos, las actividades darán inicio en punto de las 8:30 de la mañana del sábado, con el pesaje de los participantes en el Gym Castro y posteriormente, en punto de las 4:00 de la tarde, se llevarán a cabo las peleas en el gimnasio Gym de la Cruz, ubicado en la calzada Guadalupe Victoria #911, colonia Las Flores.

La primera función será categoría 50 kilos, entre Eliud Rocha (Gym de la Cruz) vs Diego Hernández (Gym Castro); la segunda, categoría 54 kilos, entre Luis Salazar Castro vs Fernando Arafat; y para finalizar, Jesús Alexander Trejo vs Doryan Alejandro Sosa, peso 57 kilogramos.