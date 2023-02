Investiga FGE fatal accidente en la Monclova-Saltillo

La Fiscalía General del Estado(FGE) investiga un accidente fatídico registrado en la carretera 57 Monclova-Saltillo en el que un empleado municipal de la capital del estado perdió la vida y el presunto responsable del percance se presume que es un agente de policía del Estado.

El delegado de la FGE en la región centro de Coahuila, Rodrigo Chairez Zamora, explicó que el percance, ocurrido a la altura del ejido El Marqués, entre Castaños y la muralla, fue atendido por elementos de la Guardia Nacional división caminos.

Expuso que dicha corporación entregó al Ministerio Público el Informe Policial Homologado (IPH) del percance, sin detenido, el cual no fue consignado.

La fatal víctima del accidente es una persona que trabajaba para el gobierno municipal de Saltillo, identificada como Alejandro “N”.

El aparente responsable del percance fue señalado como un mando del grupo especial titanes de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quien resultó lesionado y fue hospitalizado.

Chairez Zamora señaló que solicitó a la Fiscalía información sobre el presunto culpable del accidente, pero aún no le notifican si se trata de un efectivo de las fuerzas de seguridad pública, ni si se encontraba trabajando al momento del percance.

Precisó que el conductor no tiene su domicilio en Monclova y agregó que no puede confirmar si es o no efectivo de la Fiscalía o de alguna otra corporación estatal, pues son varias éstas y muchos los elementos asignados a las cinco regiones del Estado.

Sostuvo que continúan las investigaciones para establecer las causas del accidente y la responsabilidad del mismo; están a la espera de un peritaje de la cinemática del accidente que está en proceso de elaboración, para conocer de manera más precisa cómo ocurrieron los hechos.