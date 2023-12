Invaden 'glorietas de basura' a sectores de Gómez Palacio

Numerosas bolsas grandes repletas de basura en medio de la calle, es una vieja costumbre que se no se ha logrado eliminar de algunos sectores de Gómez Palacio pese a las recomendaciones que ha hecho la autoridad de colocarlas en las esquinas. Colocar contenedores no es una opción.

Fernando Díaz Femat, director de Servicios Públicos Municipales, reconoció que es un problema añejo el que se tiene en sectores como el conocido Trincheras, en donde la avenida 20 de Noviembre, a ciertas horas, es invadida por "glorietas de basura", en espera de que el camión recolector pase por ellas.

Sin embargo, en ocasiones, y a decir del propio funcionario, son un peligro para quienes circulan por el sector y no conocen dicha situación.

Otro punto en donde se tiene este problema, es en la colonia Mayagoitia, en donde los vecinos sacan su basura y la colocan en medio de la calle principal para que sea vista por los trabajadores de limpieza.

El argumento que se presenta en ambos casos, es que sus calles son angostas y los camiones recolectores son amplios, lo que dificulta que circulen para recoger la basura.

CASO OMISO

Aunque se les ha indicado a los vecinos que padecen de esta problemática, que coloquen sus bolsas de basura en las esquinas, han hecho caso omiso a esta indicación.

"Nosotros hemos hecho, varias veces la invitación para que las pongan en las esquinas para evitar algún accidente o bien, lo que mas nos importa es la mala imagen, porque luego llega el pepenador y los perritos, y todo lo que es el centro de la calle se ve mal, pero no hemos tenido éxito con eso, vamos a seguir insistiendo", dijo el titular de Servicios Públicos Municipales.

SIN OPCIONES

Colocar contenedores de basura no son una opción, puesto según el funcionario, en ocasiones anteriores se prestaron para arrojar hasta animales muertos.

"Los contenedores no son muy viables porque las personas sacan la basura después a deshoras y nos genera un problema más grande porque hasta animales muertos echan, entonces es más molesto, en algún momento se colocaron, no fue en la Administración en la que estamos ahorita pero los retiramos por esa razón, porque las quejas eran recurrentes porque había animales muertos, por esa razón no es muy viable", explicó.

Y agregó "el llamado es como se lo hemos venido pidiendo, sabemos que es una tradición, sabemos que es la costumbre, pero si lo dejan en la esquina, igual va a pasar el camión, entonces los invitamos a que nos apoye para mantener una mejor imagen y sobre todo más seguridad al automovilista, porque a veces hay personas que no conocen esas áreas y se han ocasionado algunos sustos al menos".