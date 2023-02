Intensifica EUA acciones contra espionaje

Un caza estadounidense derribó un "objeto no identificado" sobre el lago Hurón por orden del presidente Joe Biden ayer, el cuarto de ese tipo en ocho días y la operación militar más reciente en una extraordinaria cadena de sucesos en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Según funcionarios del Pentágono, no tiene precedentes en tiempos de paz.

Parte de la razón de los repetidos derribos es una "alerta intensificada" luego de que un globo espía de China fue detectado sobre el espacio aéreo estadounidense a finales de enero.

Aviones caza han derribado objetos sobre Canadá y Alaska.

El Pentágono indicó que no representaban amenazas a la seguridad, pero se conocía tan poco acerca de ellos que los funcionarios militares no estaban descartando nada, ni siquiera objetos voladores no identificados (ovnis).

"Hemos estado escudriñando más de cerca nuestro espacio aéreo a estas altitudes, incluso mediante el aumento de la potencia de nuestro radar, lo que podría explicar el incremento, al menos en parte", señaló Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa para defensa nacional.

Las autoridades especificaron que monitorean el radar en caso de que aparezcan objetos desconocidos, y no es raro que cierren el espacio aéreo como precaución para evaluarlos.