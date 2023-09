Integrantes del equipo de gira de RBD estarían contagiados de Covid-19

Hace aproximadamente un mes, dio comienzo la tan esperada gira del exitoso grupo RBD. Desde que se anunció el "Soy Rebelde Tour", los miembros famosos de la banda no han dejado de ser el centro de atención, ya sea por sus conmovedoras anécdotas en el escenario o por evocar recuerdos de su juventud en la serie. No obstante, ahora los reflectores se posan sobre el equipo que hace posible este espectáculo.

Según informa "People en Español", una fuente cercana al grupo ha señalado que algunos de los trabajadores podrían haberse contagiado de Coronavirus, y hay incluso especulaciones de que la cantante Anahí podría haber resultado infectada.

A pesar de esta noticia preocupante, la fuente asegura que la salud de los miembros del equipo no afectará el recorrido de los intérpretes de éxitos como "Tras de mí".

Hasta el momento, la versión no ha sido confirmada por los propios famosos. Es relevante recordar que Anahí ya ha enfrentado desafíos de salud durante en su regreso a los escenarios, pues sufrió una seria lesión en uno de sus oídos mientras realizaba pruebas de sonido antes del inicio de la serie de conciertos.

Aunque los videos virales en las redes sociales muestran a Anahí, ahora esposa de Manuel Velasco Coello, disfrutando plenamente de los eventos, bailando y sonriendo, la realidad detrás del escenario es diferente. La cantante ha compartido que, a pesar de su apariencia, ha enfrentado incomodidades durante las presentaciones debido a su audición limitada. No poder escuchar adecuadamente las canciones la ha dejado preocupada por su capacidad para brindar un espectáculo completo.

La lesión de Anahí, ocurrida durante las pruebas de sonido para la gira, se debió a la perforación de su tímpano al romperse un molde de in-ear, un tipo de auricular utilizado por artistas para aislarse del ruido externo durante los shows.

En una entrevista con el programa "Ventaneando", la celebridad compartió su experiencia y describió sus problemas en el escenario. Mencionó que no podía escuchar nada cuando llevaba el auricular y que incluso ha experimentado sangrado en el oído recientemente.

Esta pérdida de audición dificulta su capacidad para afinar su voz, ya que no puede percibir la música adecuadamente. La cantante expresó: "Ayer la pasé muy mal, se notó mucho, ¿verdad? No puedo oír nada cuando llevo el monitor, así que no oigo la música y no puedo afinar. No sé si estoy cantando bien o no".