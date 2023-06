Integrantes de Los Recoditos incursionarán en Only Fans

Integrante de la Banda Los Recoditos sorprendieron a sus fanáticas al revelar que abrirán su propia cuenta de Only Fans.

Durante una entrevista para el medio Soy Grupero, los integrantes de Los Recoditos dieron a conocer que venderán contenido en esta plataforma para poder tener "ingresos extras".

Y aunque muchos hubieran esperado que fueran Samuel y Freddy Alvarado los integrantes que se embarcarían en esta aventura, en realidad serán los vocalistas Jerry Corales y Rafa González quienes comenzarán a ponerse en forma para vender contenido exclusivo.

"Próximamente, nos propusimos Rafa y yo ir al gimnasio, vamos a hacer nuestro Only Fans en conjunto", contó entre aparente broma Jerry. "Ahorita no puedo por la pancita que traemos. Danos seis meses y van a ver como vamos a darle al Only Fans con todo lo que da".

En cuanto al precio de la suscripción, los vocalistas mencionaron que el precio es de 10 dólares, es decir 171 pesos mexicanos, un precio que, para ellos, es bastante accesible.