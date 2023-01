Inspector cerrará gira con gran concierto en Ciudad de México

La emblemática banda de ska mexicano Inspector, liderada y comandada por Big Javy, Jesus “Padrino” Arriaga y Homero Ontiveros, estará de vuelta en los escenarios de la CDMX para cerrar con broche de oro su exitosa gira Alma en fuego, nombre tomado de su segunda producción de estudio misma que celebró 20 años de su lanzamiento en este 2022.

La fecha pactada para bailar y corear sus representativos hits será el próximo viernes 24 de febrero de 2023 y qué mejor marco para poner punto final a esta serie de conciertos que el Auditorio Nacional. Pero eso no es todo, la noche estará aderezada por la música de Out Of Control Army, quienes serán los encargados de prender los ánimos de los asistentes, previo al show del combo regio.

Por primera vez en su carrera, Inspector se adueñará del escenario del recinto ubicado en Avenida Reforma, así como para que todos sus fans tengan un bonito recuerdo de este show, que seguramente será frenético y fuera de serie, la banda de la Sultana del Norte lo grabará para que quede para la posteridad.

Con una producción de primer nivel, para una banda de primera calidad, invitados de lujo, que se irán develando poco a poco a través de las redes sociales y toda una metralla de éxitos, este concierto será digno de admirarse.