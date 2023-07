'Injustificable', endeudarse por obra del Giro Independencia en Torreón, advierte diputada

La Comisión de Hacienda del Congreso Local habrá de valorar la contratación de una Asociación Público Privada (APP) para la ejecución del proyecto del Giro Independencia por parte del Municipio, cuya inversión por 268.7 millones de pesos implicaría obligaciones financieras por un plazo mayor al de la Administración.

La diputada local Luz Natalia Virgil Orona consideró que el Municipio tiene finanzas sanas y no se justifica contraer deuda por medio de este esquema mientras no sea una cuestión de extrema necesidad; por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que con ello se busca la comodidad financiera para seguir atendiendo otras necesidades y aseguró que la obra iniciará en agosto o septiembre "porque Torreón no se detiene y menos por un capricho".

Desde finales de abril, el Municipio envió al Congreso del Estado la iniciativa de decreto para contratar la APP para la realización del proyecto de propuesta no solicitada para el diseño, construcción y mantenimiento del Sistema Vial Independencia-Periférico Raúl López Sánchez o Giro Independencia.

Virgil Orona, quien forma parte de la Comisión de Hacienda, dijo que, para efectos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, son deuda todos los contratos que tengan una afectación en participaciones federales.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es el costo del dinero en el mercado financiero, que actualmente es del 11.25 por ciento a tasa mínima, lo que, sumado a la puntuación de instituciones bancarias, se traduce en créditos muy altos, indicó la legisladora.