Inician audiencias públicas en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, acudió a la colonia Fidel Velázquez, mejor conocida como “Chapala”, para arrancar el programa “Audiencias Públicas”, que se celebrará una vez al mes y se irán alternando zonas urbanas y rurales del municipio de Gómez Palacio para atender por igual las diversas necesidades de la población.

Al hacer uso de la voz, frente a varios cientos de ciudadanos, la alcaldesa hizo énfasis en su compromiso de continuar cercana con los ciudadanos quienes a través de las audiencias públicas podrán hacer llegar quejas, peticiones y recibir orientación de parte de las autoridades en cuanto a trámites,

“No venimos a saludar, venimos a escucharlos pero sobre todo, a trabajar porque nos dejaron a Gómez Palacio en completo abandono”, dijo la alcaldesa.

Públicamente instruyó a los directores de Servicios Públicos, Ecología, Atención Ciudadana, Bienestar Social, Obras Públicas, Sideapa, DIF, entre otros, a escuchar con empatía y a hacer su mayor esfuerzo para dar solución a las necesidades que tienen los habitantes del sector.

Mediante la instalación de módulos de atención de las diferentes dependencias municipales, las personas fueron canalizadas a dichas dependencias y recibieron atención directa de la alcaldesa y de los directores.

Algunas peticiones pudieron ser atendidas de inmediato, y para las demás se estableció el compromiso de que durante el próximo mes que se dará salida a la totalidad de los mismos, de ahí que las Audiencias Públicas se realizarán con esa periodicidad pues la finalidad es dar seguimiento a esas demandas.

La alcaldesa pidió a los ciudadanos que el compromiso sea recíproco, insistió en que los ciudadanos deben atender lo que les corresponde, “ya que no hay gobierno que alcance si uno no hace lo que le toca: manejo de la basura, mantener el drenaje libre de objetos que puedan taponearlos, mayor atención a sus hijos e hijas, cuidado permanente del agua. Son responsabilidades individuales y familiares, que el gobierno no puede suplir. O le entramos todos juntos, o esto no va a mejorar”, expresó.

De manera simultánea en la explanada del auditorio, Jesús Ibarra Rayas, tuvo lugar la primera Jornada Municipal del Empleo organizada por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Gómez Palacio, a las más de veinte empresas que ofertaron más de mil cien vacantes, la alcaldesa les agradeció que creyeran en Gómez Palacio pues sólo así, trabajando es como las personas alcanzan un verdadero status de bienestar.

Previo al inicio del evento y durante su recorrido por los diferentes módulos, la alcaldesa, Leticia Herrera escuchó a los ciudadanos que le abordaron para plantear de manera personal alguna necesidad. Todos ellos fueron canalizados para recibir atención.