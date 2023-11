Inicia la 37 edición de la FIL Guadalajara; tendrá participación coahuilense

La trigésima séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), el encuentro literario más importante de Iberoamérica, arranca sus actividades este sábado 25 de noviembre en las instalaciones de la Expo Guadalajara de la Perla Tapatía.

La primera actividad importante se dará a las 11:00 horas, cuando la poeta mexicana Coral Bracho reciba el Premio FIL de Literatura en Leguas Romances.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, publicada en la revista Siglo Nuevo, la poeta se expresó respecto a su sentir tras el anuncio de esta importante condecoración:

“Han pasado muchísimas cosas, y he tenido que hacer otras que no había hecho antes, como participar en entrevistas. Pero han sido unas semanas hermosas llenas de la presencia de muchísima gente muy querida a la que no había visto en años, y de gente que no conocía y que he tenido la suerte de conocer ahora”.

Con la Unión Europea como invitada de honor, la participación de más de 650 escritores de 45 países y 33 lenguas, entre quienes destacan Elia Barceló, Elísabet Benavent, Piedad Bonnet, María Dueñas, Morgana Kretzmann, Pascal Quignard, Julia Quinn, Élmer Mendoza, Sergio Ramírez, Angelo Tijssens, Margarita García Robayo, Antonio Muñoz Molina y Jordi Sierra i Fabra, la FIL Guadalajara vivirá su primera edición tras el fallecimiento de Raúl Padilla, su fundador.

Entre los profesionistas de las letras, destaca la presencia de representantes de Coahuila como Julián Herbert, quien participará en diálogos como Literatura sin fronteras y ¡Al ruedo! Ocho poetas mexicanos, el miércoles 29 de noviembre. Además de Catarsis entre libros y letras el jueves 30.

Por su parte, el escritor Carlos Velázquez presentará el martes 28 su nuevo libro de relatos titulado El menonita zen, publicado por Editorial Océano.

Vicente Alfonso también tendrá participación en la presentación del libro Novelista de lo invisible, de Ignacio Solares, el miércoles 29. Además de ser parte del diálogo El largo brazo de la literatura negra, el martes 28, junto a Elia Barceló, Lorenzo Silva y Élmer Mendoza.