Inicia jornada de vacunación antiCOVID en Piedras Negras

Con la participación de personal de la Secretaría del Bienestar, así como de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, este sábado se llevó a cabo la instalación de un punto de vacunación masivo en las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México.

Diana Aracely de la Cruz Castorena, servidora de la nación y encargada de la Brigada de Vacunación, detalló que en dicho módulo se aplicarían vacunas a menores de cinco a 11 años con la dosis de Pfizer pediátrica y de los 18 años en adelante con la vacuna Abdala; tanto primeras, segundas, terceras y cuartas dosis.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

“Sí hay gente que no se ha aplicado ninguna dosis y gente que tenía pendiente, ya que se les había pasado su fecha de vacunación que les tocaba en cierto rango de edad y no acudieron en su momento”, respondió la funcionaria federal al cuestionarle si aún hay casos de personas que no cuentan con ninguna dosis.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Cabe mencionar que al inicio de la jornada de vacunación, fue muy poca participación, por lo que se atribuyó a las bajas temperaturas que se registraron durante la mañana de este sábado, aunque detalló que todos los participantes llegaron desde las ocho de la mañana y abrieron las puertas del salón para que no permanecieran en el frío.