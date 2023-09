Inicia el Torneo Anual de Golf del Club Campestre Gómez Palacio

Con la celebración del tradicional "Rompehielo", esta noche se pondrá en marcha el LXXXIX Torneo Anual de Golf del Club Campestre Gómez Palacio, el certamen de golf más tradicional de la región lagunera.

Fiesta deportiva

Autoridades del centro campestre gomezpalatino, así como del Ayuntamiento de Gómez Palacio, darán realce al "Rompehielo" que se celebrará a partir de las 19:00 horas, con los cívicos Honores a la Bandera, así como la entonación del Glorioso Himno Nacional Mexicano. Se darán también los drives de salida con lo que de manera simbólica quedará inaugurado el torneo que repartirá una atractiva premiación en efectivo, además de premios como un automóvil último modelo para quien logre embocar un Hole in One u "Hoyo en uno".

Una vez terminada la ceremonia inaugural, se realizará un torneo de aproach, en el que los jugadores de las diversas categorías pondrán a prueba su habilidad para realizar tiros de aproximación hacia la bandera, como siempre, bajo un ambiente de cordialidad y camaradería. Precisamente bajo ese marco, se tendrá una amigable convivencia nocturna en los jardines del club, con comida y bebida para los asistentes, quienes podrán relajarse un poco, antes de comenzar su participación en el torneo, con la primera ronda de juego que se disputará mañana, desde las 8:00 horas.

Programa social

El viernes 15, luego del acto cívico correspondiente al Grito de Independencia con autoridades del club presentes, se contará con una noche retro. El Torneo de Putt se verificará el sábado 16, mientras que la ceremonia de premiación, el domingo 17 por la tarde.Para la primera ronda, programada para el viernes 15, participarán los golfistas en la categoría Primera, donde los jugadores con hándicap de 0.4 a 6.9, saldrán de las marcas azules, con sus respectivas ventajas al 80 por ciento, en la modalidad Stroke Play (golpes). Se coronarán a los campeones Neto y Gross.

El resto de las categorías jugarán en el sistema Stable Ford (puntos), la A (7 a 11.5 de hándicap), B (11.6-16.2), C (16.3-20.8) y D (20.9-31.9), quienes saldrán de marcas blancas, mientras que los Senior's de doradas y las Damas desde marcas rojas.Habrá atractivos premios para quienes logren embocar un Hole in One, como en el hoyo 3, donde estará en juego un automóvil último modelo, mientras que en el hoyo 16, habrá un carrito de golf, que en caso de que no caiga, se rifará entre los participantes. También habrá premios en efectivo para los cinco mejores O'yes, en los hoyos 3, 10, 12 y 16, premios que serán divididos en dos grupos de categorías, para buscar paridad de fuerzas, además de rifar atractivos obsequios de golf, durante la ceremonia de premiación.tenis

En el "Deporte Blanco" comenzó la actividad desde el pasado lunes y se mantendrán los partidos hasta este fin de semana, en búsqueda de los primeros lugares en cada categoría, desde infantiles hasta Libre.